Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ

В медицинском центре в Вестбери в Нью-Йорке 61-летнего мужчину затянуло в аппарат магнитно-резонансной томографии (МРТ). Мужчина умер на следующий день от полученных травм. Об этом пишет ABC News со ссылкой на полицию.

Согласно данным управления полиции округа Нассо, инцидент произошел 16 июля в одном из филиалов сети медцентров Nassau Open MRI. В тот день мужчина, имя которого не называется, «без разрешения» вошел в помещение для магнитно-резонансной томографии (МРТ). В тот момент на шее у 61-летнего американца была массивная металлическая цепочка, из-за которой его втянуло в аппарат во время его работы.

Целый город исчез за 17 секунд В 1995 году землетрясение стерло с лица земли сахалинский Нефтегорск. Более 2000 человек погибли Общество 21 минута чтения

Телеканал отмечает, что МРТ-аппараты используют мощное магнитное поле для получения детализированных изображений. Пациентам рекомендуют снимать украшения и другие металлические предметы перед сканированием.

В полиции рассказали, что после инцидента пострадавшего доставили в местную больницу. Врачи не смогли спасти ему жизнь — пациент умер от полученных травм.

Телеканал WABC (нью-йоркское отделение ABC) со ссылкой на полицию округа Нассо отмечает, что мужчина не был пациентом медцентра с МРТ-аппаратом — он находился в клинике с другим человеком.

Расследование инцидента продолжается. Согласно предварительным данным, признаков преступления нет — смерть мужчины определили как несчастный случай.

Массовая гибель насекомых ведет к катастрофе Из-за деятельности человека вскоре могут исчезнуть до 40% видов. Это грозит голодом и болезнями Мир 7 минут чтения

Врачи медучреждения отказались комментировать ситуацию телеканалу. В соседней больнице North Shore University Hospital заявили, что в подобных ситуациях крайне важно строго соблюдать протоколы безопасности, чтобы исключить попадание металлических предметов в зону действия магнитного поля.

«Если это была цепочка, обернутая вокруг шеи, можно предположить любые травмы: удушье, асфиксию, повреждения шейного отдела позвоночника при ударе о МРТ-аппарат. В целом, могла произойти любая травма от тупого удара, какую только можно представить», — отметила врач неотложной медицины доктор Паял Суд.

В 2023 году в одной из больниц США магнитное поле МРТ-аппарата неконтролируемо притянуло больничную кровать, из-за чего медсестра оказалась зажата между ней и самим устройством. По данным телеканала KTVU, женщина получила серьезные травмы потребовавшие операции, в ходе которой были удалены два встроенных винта.