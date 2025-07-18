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Мир

Ученые определят будущее Земли по льду

2 минуты чтения 19:03

Британская антарктическая служба в Кембридже приступила к исследованию доставленных в страну образцов льда возрастом около 1,5 миллиона лет, сообщает Би-би-си. Общая длина полученных в Антарктиде метровых ледяных кернов составляет 2,8 километра. Такие же образцы получили две команды ученых из Германии и Швейцарии.

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Ученые будут растапливать образцы льда в течение семи недель, постепенно получая частички древней пыли, мелкие водоросли и вулканический пепел. Также исследователи изучат состав пузырьков воздуха из древней земной атмосферы.

Руководитель отдела исследований ледяных кернов Британской антарктической службы Лиз Томас сообщила, что ранее ученые уже выяснили, что более 800 тысяч лет назад в атмосфере Земли было не меньшее содержание углекислого газа, чем сейчас. Изучая процессы, которые произошли после этого, ученые надеются понять, что может случиться в будущем из-за нынешнего резкого повышения уровня парниковых газов, связанного с деятельностью человека.

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«Наша климатическая система претерпела так много различных изменений, что нам действительно необходимо иметь возможность вернуться назад во времени, чтобы понять эти различные процессы и различные переломные моменты», — пояснила Томас.

Томас рассказала, что изучение льда поможет ответить на один из «самых захватывающих нерешенных вопросов» климатологии, который касается периода от 800 тысяч до 1,2 миллиона лет назад. По неизвестной пока причине в этот период продолжительность сменяющих друг друга ледниковых периодов и оттепелей выросла с 41 тысячи лет до 100 тысяч лет.

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