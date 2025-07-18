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Мир

Первая страна ЕС задумалась обязать иностранцев учить язык ради ВНЖ

2 минуты чтения 14:18

Лидер литовских консерваторов Лауринас Кащюнас предложил сделать знание государственного языка обязательным для продления видов на жительство, пишет Delfi.

«На сегодняшний день для продления временного ВНЖ в Литве не требуется знание литовского языка на определенном уровне. Я предлагаю ввести это требование, чтобы люди, находящиеся здесь, начали изучать государственный язык и уважали наше государство», — заявил Кащюнас.

По его словам, соответствующий законопроект будет подготовлен в ближайшие недели, он собирается внести его в Сейм в конце июля. Консерватор также подчеркнул, что его политическая сила будет противостоять любым попыткам смягчить действующие или запланированные требования к использованию государственного языка. «Это неприемлемо, и мы однозначно будем против либерализации правил», — отметил он.

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В 2023 году литовский Сейм принял поправки, согласно которым с 1 января 2026 года все государственные услуги в стране должны предоставляться исключительно на государственном языке. Однако Министерство образования, науки и спорта предложило отложить реализацию этой нормы на один год.

Ранее Государственная инспекция по языку сообщала, что с 2025 года все иностранцы, находящиеся в стране под временной защитой и напрямую работающие с клиентами — в сфере торговли или услуг, — должны будут владеть литовским языком. Однако правительство уже несколько раз откладывало утверждение этого требования: сейчас предлагается продлить период адаптации с трех до четырех лет.

По данным Департамента миграции на 1 апреля 2025 года в Литве имели разрешение на проживание 206 410 иностранцев. Среди них больше всего украинцев (72 051), белорусов (53 739), представителей стран Центральной Азии (23 111) и россиян (14 652).

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