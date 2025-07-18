Первая страна ЕС задумалась обязать иностранцев учить язык ради ВНЖ

Лидер литовских консерваторов Лауринас Кащюнас предложил сделать знание государственного языка обязательным для продления видов на жительство, пишет Delfi.

«На сегодняшний день для продления временного ВНЖ в Литве не требуется знание литовского языка на определенном уровне. Я предлагаю ввести это требование, чтобы люди, находящиеся здесь, начали изучать государственный язык и уважали наше государство», — заявил Кащюнас.

По его словам, соответствующий законопроект будет подготовлен в ближайшие недели, он собирается внести его в Сейм в конце июля. Консерватор также подчеркнул, что его политическая сила будет противостоять любым попыткам смягчить действующие или запланированные требования к использованию государственного языка. «Это неприемлемо, и мы однозначно будем против либерализации правил», — отметил он.

Россию записали в «квартет хаоса» Вместе с другими членами она подрывает «мировой порядок». Кто еще туда входит и что они делают? Мир 8 минут чтения

В 2023 году литовский Сейм принял поправки, согласно которым с 1 января 2026 года все государственные услуги в стране должны предоставляться исключительно на государственном языке. Однако Министерство образования, науки и спорта предложило отложить реализацию этой нормы на один год.

Ранее Государственная инспекция по языку сообщала, что с 2025 года все иностранцы, находящиеся в стране под временной защитой и напрямую работающие с клиентами — в сфере торговли или услуг, — должны будут владеть литовским языком. Однако правительство уже несколько раз откладывало утверждение этого требования: сейчас предлагается продлить период адаптации с трех до четырех лет.

По данным Департамента миграции на 1 апреля 2025 года в Литве имели разрешение на проживание 206 410 иностранцев. Среди них больше всего украинцев (72 051), белорусов (53 739), представителей стран Центральной Азии (23 111) и россиян (14 652).