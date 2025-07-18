Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна может выйти из Европейского союза, если членство перестанет приносить выгоду. По его словам, Венгрия уже стала противоположностью современной Европы, а сам ЕС превратился из экономического объединения в политический проект, навязывающий странам участие в войне и отказ от традиционных ценностей, пишет издание Népszava.

«Я могу пообещать венгерским избирателям одно: если я увижу, что членство в ЕС больше не стоит того, я скажу об этом. Но пока этот момент не настал», — подчеркнул Орбан в интервью. Он отметил, что Евросоюз требует от Венгрии участия в войне в Украине и работы с гендерной повесткой, чего его правительство категорически не приемлет.

Орбан напомнил, что Венгрия вступила в ЕС в 2004 году, когда объединение еще не вмешивалось во внутренние дела стран-членов: «Тогда это был другой союз. Сейчас от общего благосостояния не осталось ничего — оно испарилось, исчезло, разложилось».

«Британцы ушли именно потому, что ЕС превратился из экономического союза в политический. И сегодня в Евросоюзе нет никаких шансов на процветание. Мы, возможно, еще добьемся успеха, но многим странам это уже не удается», — сказал он.

Премьер также подверг критике западную политику в отношении Украины. Он вновь выразил уверенность, что Украина не должна становиться членом ни Евросоюза, ни НАТО, поскольку не обладает ни стабильной экономикой, ни определенными границами, ни реальным суверенитетом. По его мнению, вступление Киева в ЕС приведет к «бесконечной войне».

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В июне в Венгрии прошел референдум о членстве Украины в Евросоюзе. По официальным данным, 95% проголосовавших выступили против приглашения Киева в объединение, хотя явка на голосование составила менее трети.

Премьер-министр Венгрии указал на нарастающий «трансатлантический разлом» между воинственной Европой и стремящейся к миру Америкой.

Орбан также отверг обвинения в том, что Венгрия якобы действует в интересах Москвы. «Это примитивный и недостойный подход. Но даже такие мнения не всегда удается исключить из разумного разговора», — сказал он.

Несмотря на жесткую риторику, Орбан подчеркнул, что пока Будапешту выгоднее оставаться в составе Евросоюза и «бороться за перемены изнутри».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан давно считается ближайшим союзником Москвы в Европейском союзе. Он регулярно выступает против поставок вооружений Украине, добивается смягчения или блокирует новые санкции против России и продолжает тесное энергетическое сотрудничество с Кремлем. Венгрия остается единственной страной ЕС, которая получает российскую нефть по трубопроводу «Дружба», а строительство АЭС «Пакш-2» ведется при участии «Росатома». В 2023 году Орбан стал единственным лидером Евросоюза, который публично встретился с Владимиром Путиным после начала войны.