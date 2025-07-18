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Политика

Словакия согласилась ввести новые санкции против России

2 минуты чтения 00:51

Словакия прекратит налагать вето на проект 18-го пакета санкций против России уже 18 июля, об этом со ссылкой на слова премьер-министра страны Роберта Фицо сообщает Reuters.

Политик заявил, что Словакия «достигла максимума» в переговорах с Евросоюзом и теперь считает «контрпродуктивным» дальнейшее блокирование нового пакета санкций против России.

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Журналисты отмечают, что новая встреча послов стран ЕС, на которой ожидается одобрение 18-го пакета санкций, состоится уже 18 июля. Ранее Фицо заявлял, что Словакия получила от Еврокомиссии гарантии помощи стране в случае появления резкого дефицита газа, роста цен или транзитных сборов. Также европейские чиновники пообещали Братиславе свою поддержку в возможных судебных разбирательствах с российским «Газпромом», которые могут произойти из-за досрочного прекращения договора.

Ранее о своих претензиях к предложениям по 18-му пакету санкций против России заявляла также Мальта, однако правительство этой страны согласилось снять свои возражения, сообщает Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах. Новые ограничения хотела заблокировать и Эстония, но только в случае отсутствия в предложениях снижения ценового потолка на российскую нефть.

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Ранее СМИ сообщали, что в рамках нового пакета санкций Еврокомиссия планирует снизить ценовой потолок на российскую нефть, отключить от системы SWIFT еще 20 российских банков, а также внести в санкционные списки «Северный поток».

Позже глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз планирует также полностью отказаться от импорта газа из России уже к концу 2027 года — этот план включает в себя отказ и от поставок СПГ. Позиция Словакии по новому пакету санкций также связана с тем, что договор этой страны с «Газпромом» на данный момент действует до 2034 года.

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