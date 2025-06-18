ЕС готовится навсегда отказаться от российского газа

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Европейский союз намерен навсегда отказаться от импорта российского газа к концу 2027 года. По ее словам, Европа уже существенно сократила свою зависимость от российских энергоресурсов, и теперь «перекрывает кран навсегда».

«Россия больше не сможет использовать энергетику как оружие против нас», — подчеркнула Каллас в соцсети X.

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Ранее, 17 июня, еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен представил Еврокомиссии предложения по полному отказу от российского топлива, включая природный газ и сжиженный природный газ (СПГ). Согласно озвученному плану, краткосрочные контракты должны быть расторгнуты к середине июня 2026 года, а долгосрочные — к концу 2027 года. Для реализации этих мер Евросоюз намерен использовать новое законодательство, а не механизм санкций.

При этом Йоргенсен подчеркнул, что в случае принятия запрет на импорт российского газа продолжит действовать и после окончания войны в Украине

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Между тем, как передает Bloomberg, генеральный директор французской нефтегазовой компании TotalEnergies SE Патрик Пуянне заявил, что у Европы есть множество альтернатив российскому газу.

«Хорошая новость в том, что рынок СПГ будет хорошо обеспечен в 2027, 2028 и 2029 годах», — заявил Пуянне на конференции в Токио в среду.

Как напоминает Bloomberg, ЕС долгое время оставался ключевым рынком для поставок СПГ с арктического завода Ямал СПГ, в том числе по контрактам с участием TotalEnergies. Несмотря на это российский СПГ на европейском рынке может заменить американский. Как ожидается, экспорт СПГ из США к концу десятилетия может удвоиться.

«Мы утратили доверие к России как поставщику. Для Европы жизненно важно найти альтернативы», — отметил Пуянне.

С начала войны в Украине Европа значительно сократила закупки российского газа. Однако его доля в общем объеме закупаемого странами ЕС газа все еще составляет 20%.