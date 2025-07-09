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Политика

Эстония пригрозила заблокировать новый пакет санкций ЕС против России

2 минуты чтения 17:07

Эстония пригрозила воспользоваться правом вето и заблокировать принятие 18-го пакета санкций Евросоюза против России, если в него не будет включено снижение потолка цен на российскую нефть. Об этом в эфире телерадиокомпании ERR заявил министр иностранных дел страны Маргус Цахкна.

«Мы совершенно четко придерживаемся мнения, что снижение потолка цен на нефть должно быть включено в этот пакет. У нас очень твердая позиция по этому вопросу», — подчеркнул глава эстонской дипломатии.

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Ранее Европейская комиссия предложила снизить максимальную цену на российскую сырую нефть с текущих 60 долларов до 45 долларов за баррель. Это предложение планировалось включить в новый санкционный пакет, однако оно столкнулось с противодействием со стороны ряда стран ЕС.

Министр иностранных дел Эстонии напомнил, что потолок в 60 долларов на российскую нефть был установлен два года назад и с тех пор не пересматривался — в основном из-за отсутствия консенсуса среди западных партнеров.

Против снижения лимита цен на российскую нефть выступали США. По данным издания Politico, из-за геополитической нестабильности на Ближнем Востоке и скачка цен на нефть Евросоюз также отказался от этого шага.

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Однако Таллин настаивает, что без корректировки ценового потолка новый санкционный пакет теряет свою эффективность. Эстония, входящая в число наиболее жестко настроенных по отношению к Москве стран ЕС, готова использовать право вето, если ее позиция не будет учтена.

Накануне глава французского МИДа Жан-Ноэль Барро заявил, что Евросоюз собирается ввести против России «самые жесткие за три года» санкции, которые должны будут заставить Владимира Путина «полностью отступить». 

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