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Новости

СМИ узнали подробности нового пакета санкций против России

2 минуты чтения 16:12

Еврокомиссия планирует снизить ценовой потолок на российскую нефть, внести в санкционные списки «Северный поток» и отключить еще 20 банков из России от системы SWIFT. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.

Также европейские чиновники хотят ввести ограничения на товары из России, совокупная стоимость которых составит около двух с половиной миллиардов евро. Часть из предлагаемых мер потребует поддержки США, а сам пакет санкций еще не согласован со странами, входящими в ЕС.

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Bloomberg утверждает, что Еврокомиссия планирует снизить величину ценового потолка до 45 долларов, в настоящий момент эта отметка установлена на планке в 60 долларов. Новую меру не удалось согласовать на саммите министров финансов стран G-7, который проходил в канадском городе Банф 20-22 мая.

Санкции против «Северного потока», как отмечают журналисты, публично поддержали власти Германии. Канцлер страны Фридрих Мерц заявил о планах официально запретить ввод в эксплуатацию «Северного потока-2», частично поврежденного взрывами в 2022 году.

Ранее СМИ сообщали, что восстановление поставок газа из Россию в Европу обсуждает с потенциальными партнерами администрация президента США Дональда Трампа. В Белом доме восстановление поставок энергоносителей из России в стране ЕС якобы рассматривается в качестве одной из возможностей сделать будущее мирное соглашение по окончанию конфликта в Украине более прочным.

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«Важные истории» утверждают, что Россия уже приступила к восстановлению труб газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Источники рассказали журналистам, что швейцарская дочерняя компания «Газпрома» Nord Stream 2 AG получила разрешение на проведение работ по консервации инфраструктуры проекта, что в будущем может помочь с восстановлением.

Также Bloomberg сообщает о планах ЕС расширить список кораблей, внесенных в санкционные списки за перевозку российской нефти, ввести ограничения в адрес РФПИ и кредиторов, предоставляющих России средства на ведение боевых действий. Все эти меры могут войти в 18 пакет санкций Евросоюза.

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