Рождаемость в Украине сильно сократилась

За первые шесть месяцев 2025 года в Украине родилось более 86 тысяч младенцев, а умерли более 249 тысяч человек. Таким образом, на одного новорожденного приходится почти трое умерших — эта тенденция сохраняется уже пятый год подряд. Об этом сообщает издание «Украинская правда».

В аналогичный период прошлого года на свет появились 87 655 детей — то есть рождаемость продолжает снижаться. В сравнении с 2016 годом, когда ежемесячно в стране рождались в среднем 32 тысячи детей, сейчас этот показатель упал до 14 тысяч. Всего за десять лет рождаемость в стране уменьшилась более чем в два раза.

Больше всего детей рождается в Киеве — почти 10 тысяч за полгода, или 12% от общего количества. Далее следуют Львовская область (8 282 новорожденных, 10%) и Днепропетровская (6 670, 8%).

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При этом в ряде регионов зафиксирован небольшой рост рождаемости: в Киевской области — на 6% по сравнению с прошлым годом, во Львовской — на 5%, на Волыни — также на 6%. В общей сложности рост зафиксирован в семи областях.

Как и ранее, мальчиков рождается немного больше — 51% от общего числа младенцев.

По данным Минюста, за первое полугодие в Украине умерли 249 002 человека — почти столько же, сколько и годом ранее. Самая высокая смертность зафиксирована в Днепропетровской области — более 27 тысяч смертей, что составляет каждую девятую смерть в стране. В тройке антирекордсменов также оказались Киев (более 18 тысяч) и Харьковская область (свыше 17 тысяч).

По оценкам аналитиков, численность населения Украины ежегодно сокращается более чем на 300 тысяч человек. Для сравнения, в 2016 году на одного новорожденного приходилось лишь двое умерших.