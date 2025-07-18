Двух сестер обвинили в избиении полицейских в Москве

Следственный комитет Москвы обвинил двух сестер в избиении полицейских в торговом центре на Ходынском бульваре, сообщила пресс-служба ведомства. Близкие к силовикам телеграм-каналы SHOT и 112 утверждают, что москвички начали курить в детской зоне торгового центра «Авиапарк», администраторы вызвали полицию, и девушки напали на силовиков, когда они попытались их задержать.

По данным телеграм-канала 112, сестры вместе с компанией отмечали день рождения девочки Ангелины в семейном развлекательном центре «Замания». Канал утверждает, что женщины хотели покурить, и официантка предложила им сделать это в одном из помещений центра. При этом администратор заведения не разрешила им курить и вызвала полицию.

Россию записали в «квартет хаоса» Вместе с другими членами она подрывает «мировой порядок». Кто еще туда входит и что они делают? Мир 8 минут чтения

На видео драки также присутствует третий человек, которого пытаются задержать полицейские, однако он не был упомянут в пресс-релизе СК. Судя по видео, полицейские пытались задержать мужчину, после этого на силовиков напала девушка, а потом ее попыталась защитить еще одна посетительница «Замании». Вокруг участников драки находились дети, в какой-то момент одна из девушек взяла ребенка на руки и ударила полицейского, который удерживал мужчину на полу, ногой по голове.

Самая загадочная песня России Ее искало множество людей, нанимали детектива и обращались в «Жди меня». Но найти «Мой блуждающий огонь» так и не смогли Интернет и мемы 12 минут чтения

Пропагандистский телеканал «Царьград» утверждает, что задержанные сестры — бывшие украинские гимнастки Альбина и Анжела Осиновские. По данным «Царьграда», они были в «Авиапарке» вместе со своим другом и начальником Сергеем и решили покурить, не выходя на улицу. По данным канала, полицейские попытались задержать Сергея, после чего сестры напали на силовиков.

Обе москвички стали обвиняемыми по уголовному делу о насилии в отношении представителей власти (часть 1 статьи 318 УК РФ). Им грозит до пяти лет колонии.