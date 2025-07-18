Кот президента Индонезии получил государственную охрану

Кот индонезийского президента Прабово Субианто по кличке Бобби Кертанегара оказался в центре общественного внимания после того, как в сети появилось видео его появления на публичном мероприятии в сопровождении сотрудников охраны. Ролик вызвал споры о допустимости использования государственных ресурсов для обеспечения безопасности питомца главы государства, пишет South China Morning Post.

Видео, снятое во время мероприятия Cat Lovers Social Day 2025 в Джакарте, показывает, как кота везут по сцене в специальной коляске, сопровождаемой как минимум тремя полицейскими. Пользователи соцсетей выразили недовольство тем, что на охрану животного выделяются силы, оплачиваемые из бюджета. Один из комментаторов написал: «Охранять кота за счет налогоплательщиков?»

MIRIS



Digaji dengan keringat rakyat

Cuma buat mengawal seekor kucing?



Sudah sebegitu tersesatkah kita sebagai bangsa sampai praktek seperti ini masih bisa berlangsung di tahun 2025? pic.twitter.com/CRFySxHxm2 — ꦩꦸꦂꦠꦝ (@MurtadhaOne1) July 15, 2025

В ответ на критику заместитель государственного секретаря Индонезии Джури Ардианторо заявил, что Бобби официально считается частью президентской собственности и, следовательно, подлежит государственной защите. «Это не только президент, но и его имущество. Мы обязаны обеспечивать его безопасность. Дом охраняется? Охраняется. А кот — это не имущество?» — прокомментировал он.

Заявление вызвало новую волну дискуссий. Некоторые пользователи поддержали позицию властей, отметив, что Бобби давно стал медийным персонажем и даже участвует в благотворительных инициативах по помощи уличным животным. Другие считают происходящее признаком избыточного культа личности.

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Некоторые пользователи интересуются, сколько государство тратит на содержание «первого кота», особенно на фоне того, что, по данным Всемирного банка, более 60% населения Индонезии живет за чертой бедности. Прозрачности требуют и по части ухода за животным: кто его кормит, убирает и сопровождает.

У Бобби, бывшего уличного кота, которого Прабово приютил около девяти лет назад, есть свой аккаунт в Instagram с миллионом подписчиков.