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Мир

Кот президента Индонезии получил государственную охрану

2 минуты чтения 17:42 | Обновлено: 19:21

Кот индонезийского президента Прабово Субианто по кличке Бобби Кертанегара оказался в центре общественного внимания после того, как в сети появилось видео его появления на публичном мероприятии в сопровождении сотрудников охраны. Ролик вызвал споры о допустимости использования государственных ресурсов для обеспечения безопасности питомца главы государства, пишет South China Morning Post.

Видео, снятое во время мероприятия Cat Lovers Social Day 2025 в Джакарте, показывает, как кота везут по сцене в специальной коляске, сопровождаемой как минимум тремя полицейскими. Пользователи соцсетей выразили недовольство тем, что на охрану животного выделяются силы, оплачиваемые из бюджета. Один из комментаторов написал: «Охранять кота за счет налогоплательщиков?»

В ответ на критику заместитель государственного секретаря Индонезии Джури Ардианторо заявил, что Бобби официально считается частью президентской собственности и, следовательно, подлежит государственной защите. «Это не только президент, но и его имущество. Мы обязаны обеспечивать его безопасность. Дом охраняется? Охраняется. А кот — это не имущество?» — прокомментировал он.

Заявление вызвало новую волну дискуссий. Некоторые пользователи поддержали позицию властей, отметив, что Бобби давно стал медийным персонажем и даже участвует в благотворительных инициативах по помощи уличным животным. Другие считают происходящее признаком избыточного культа личности.

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Некоторые пользователи интересуются, сколько государство тратит на содержание «первого кота», особенно на фоне того, что, по данным Всемирного банка, более 60% населения Индонезии живет за чертой бедности. Прозрачности требуют и по части ухода за животным: кто его кормит, убирает и сопровождает.

У Бобби, бывшего уличного кота, которого Прабово приютил около девяти лет назад, есть свой аккаунт в Instagram с миллионом подписчиков.

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