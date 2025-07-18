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Мир

Колорадским жабам грозит исчезновение из-за психоделиков

2 минуты чтения 16:58

Ученые зафиксировали резкое сокращение численности колорадских жаб (Incilius alvarius), обитающих в пустынях северо-западной Мексики и юго-запада США. С 2020 по 2024 год на десяти участках мексиканского ареала специалисты обнаружили лишь около 400 взрослых и 2000 молодых особей — исчезли как минимум три крупные популяции, пишет The New York Times.

Биологи связывают этот упадок с массовым отловом животных ради их яда, содержащего мощный психоактивный компонент 5-MeO-DMT, который при употреблении человеком может вызвать эйфорию и галлюцинации. После всплеска интереса к нему в СМИ и соцсетях в 2014 году в Мексике сформировался устойчивый спрос, а местные жители начали продавать жаб туристам. Отлов, стресс от содержания в мешках и «дойки» (извлечения из них яда с помощью раздражения кожи) подрывают здоровье животных, уже страдающих от потери среды обитания и изменения климата.

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Исследователи также заметили, что жабы уменьшились в размерах, а это напрямую влияет на воспроизводство — крупные особи оставляют больше потомства. Отсутствие хищников уже может провоцировать рост численности вредных насекомых.

Авторы исследования намерены добиваться изменения охранного статуса вида в списке Международного союза охраны природы и призывают пользователей психоделиков отказаться от жабьего яда в пользу синтетических или растительных аналогов. В США вещество уже номинировано к включению в список, ограничивающий международную торговлю. В Мексике же колорадская жаба пока никак не защищена, но исследователи надеются исправить эту ситуацию.

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