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Мир

Трампу диагностировали хроническую венозную недостаточность

2 минуты чтения 11:08 | Обновлено: 11:41

Президенту США Дональду Трампу, которому недавно исполнилось 79 лет, диагностировали хроническую венозную недостаточность. Об этом в четверг сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, уточнив, что заболевание выявили после того, как Трамп пожаловался на незначительную отечность в нижних конечностях, пишет Axios.

По словам Левитт, президент прошел комплексное обследование, включая ультразвуковое исследование сосудов ног. «Дуплексное сканирование вен обеих нижних конечностей показало наличие хронической венозной недостаточности — доброкачественного и распространенного состояния, особенно у лиц старше 70 лет», — подчеркнула она.

Пресс-секретарь заверила, что никаких признаков сердечной недостаточности, нарушений в работе почек или других системных заболеваний у Трампа не выявлено.

«Президент по-прежнему находится в отличной физической форме», — добавила она.

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Хроническая венозная недостаточность (ХВН) — это состояние, при котором вены в ногах не справляются с возвратом крови к сердцу. Обычно венозные клапаны не позволяют крови стекать вниз под действием силы тяжести, но при ХВН эти клапаны работают хуже, а стенки сосудов могут терять тонус. В результате кровь застаивается в венах ног, вызывая отечность, тяжесть, боли и судороги, особенно к вечеру.

На ранних стадиях ХВН может почти не беспокоить пациента, но при прогрессировании болезнь снижает качество жизни и может привести к осложнениям — варикозному расширению вен, трофическим язвам, воспалению сосудов. Также существует риск тромбоза глубоких вен: потенциально опасное состояние, при котором тромб может оторваться и привести к тромбоэмболии легочной артерии — угрожающему жизни осложнению.

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