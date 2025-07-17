СМИ заподозрили организаторов кампании в защиту афганских женщин в связях с «Талибаном»

Организаторы масштабной кампании по спасению «60 афганских активисток» в Пакистане, которым якобы грозит депортация на родину, могут быть связаны с движением «Талибан», сообщает DOXA со ссылкой на материалы собственного расследования с участием экспертов.

Петицию в защиту женщин подписали полмиллиона человек, а на их переселение в другие страны собраны более 700 тысяч долларов. При этом инициатор кампании по сбору пожертвований организация Food for Thought Afghanistan (FFTA), заявляющая о своей регистрации в качестве НКО в американском штате Миннесота, отсутствует в реестре благотворительных организаций штата. В таком случае она не имеет права собирать деньги, а ее действия можно считать распространением информации, вводящей в заблуждение жертвователей, отмечают журналисты.

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DOXA также отмечает, что во время сбора несколько раз изменялась его ключевая информация, это происходило без объяснения причин. В марте 2025 года организаторы просили отправить пожертвования 35-50 семьям на сумму в 360 тысяч долларов, в мае семей стало 60, а запрашиваемая сумма выросла до полутора миллионов долларов. FFTA не предоставила детализированной информации о планируемых расходах и точном количестве благополучателей, одна из управляющих организации, Ребека Троттер, ранее проводила сборы на другие цели и указывала для них личные реквизиты. Отчетов по ним в дальнейшем не публиковалось.

Журналисты отмечают, что FFTA в январе 2025 года проводила конференцию под эгидой «Совета в поддержку ценностей Джихада и Ислама» — структуры, связанной с «Талибаном». Она, как отмечается в тексте, близка к министру внутренних дел «Талибана». При этом FFTA публично заявила, что конференция проводилась совместно с «Советом улем», и призывала отправлять пожертвования на продолжение работы данного направления.

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Отмечается также, что истории некоторых из упомянутых в рамках кампании женщин не прошли верификацию. Одну из них организаторы представили как активную участницу движения за единство и солидарность женщин в Кабуле, однако представители движения не подтвердили эту информацию. Еще одна женщина, согласно информации FFTA, обучалась в США по Дентонской программе гуманитарной помощи департамента безопасности США. Но эта программа, как отмечает DOXA, предполагает отправку гуманитарной помощи за границу, а не обучение иностранцев.