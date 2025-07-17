EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

СМИ заподозрили организаторов кампании в защиту афганских женщин в связях с «Талибаном»

2 минуты чтения 22:38 17 июля | Обновлено: 22:39 17 июля

Организаторы масштабной кампании по спасению «60 афганских активисток» в Пакистане, которым якобы грозит депортация на родину, могут быть связаны с движением «Талибан», сообщает DOXA со ссылкой на материалы собственного расследования с участием экспертов.

Петицию в защиту женщин подписали полмиллиона человек, а на их переселение в другие страны собраны более 700 тысяч долларов. При этом инициатор кампании по сбору пожертвований организация Food for Thought Afghanistan (FFTA), заявляющая о своей регистрации в качестве НКО в американском штате Миннесота, отсутствует в реестре благотворительных организаций штата. В таком случае она не имеет права собирать деньги, а ее действия можно считать распространением информации, вводящей в заблуждение жертвователей, отмечают журналисты.

Я сбежала от мужа-абьюзера в финский шелтер
Я сбежала от мужа-абьюзера в финский шелтер
Чувствовала себя там самозванкой, а теперь начинаю жизнь заново в другой стране
Общество16 минут чтения

DOXA также отмечает, что во время сбора несколько раз изменялась его ключевая информация, это происходило без объяснения причин. В марте 2025 года организаторы просили отправить пожертвования 35-50 семьям на сумму в 360 тысяч долларов, в мае семей стало 60, а запрашиваемая сумма выросла до полутора миллионов долларов. FFTA не предоставила детализированной информации о планируемых расходах и точном количестве благополучателей, одна из управляющих организации, Ребека Троттер, ранее проводила сборы на другие цели и указывала для них личные реквизиты. Отчетов по ним в дальнейшем не публиковалось.

Журналисты отмечают, что FFTA в январе 2025 года проводила конференцию под эгидой «Совета в поддержку ценностей Джихада и Ислама» — структуры, связанной с «Талибаном». Она, как отмечается в тексте, близка к министру внутренних дел «Талибана». При этом FFTA публично заявила, что конференция проводилась совместно с «Советом улем», и призывала отправлять пожертвования на продолжение работы данного направления.

Россию записали в «квартет хаоса»
Россию записали в «квартет хаоса»
Вместе с другими членами она подрывает «мировой порядок». Кто еще туда входит и что они делают?
Мир8 минут чтения

Отмечается также, что истории некоторых из упомянутых в рамках кампании женщин не прошли верификацию. Одну из них организаторы представили как активную участницу движения за единство и солидарность женщин в Кабуле, однако представители движения не подтвердили эту информацию. Еще одна женщина, согласно информации FFTA, обучалась в США по Дентонской программе гуманитарной помощи департамента безопасности США. Но эта программа, как отмечает DOXA, предполагает отправку гуманитарной помощи за границу, а не обучение иностранцев.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Самая загадочная песня России
Интернет и мемы
Самая загадочная песня России
Ее искало множество людей, нанимали детектива и обращались в «Жди меня». Но найти «Мой блуждающий огонь» так и не смогли
00:01
Россию записали в «квартет хаоса»
Мир
Россию записали в «квартет хаоса»
Вместе с другими членами она подрывает «мировой порядок». Кто еще туда входит и что они делают?
17:42 17 июля
Одна из крупнейших отраслей России погрузилась в масштабный кризис
Экономика
Одна из крупнейших отраслей России погрузилась в масштабный кризис
Тысячи шахтеров рискуют остаться без работы, десятки компаний могут закрыться, а города — опустеть
00:01 17 июля
Массовая гибель насекомых ведет к катастрофе
Мир
Массовая гибель насекомых ведет к катастрофе
Из-за деятельности человека вскоре могут исчезнуть до 40% видов. Это грозит голодом и болезнями
17:00 16 июля
Тысячи школьниц обманом втягивают в вебкам
Мир
Тысячи школьниц обманом втягивают в вебкам
Им обещают золотые горы, но работают они за копейки в грязи с тараканами. Они становятся жертвами эксплуатации и насилия
00:01 16 июля
Он нанес своей девушке 59 ножевых ранений
Общество
Он нанес своей девушке 59 ножевых ранений
Сидел на мефедроне и убил ее под действием наркотика, а теперь он почетный студент престижного вуза. Все благодаря «СВО»
17:18 15 июля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования