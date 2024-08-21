Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком 

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес разводится с голливудской звездой Беном Аффлеком. Лопес подала заявление в Высший суд округа Лос-Анджелес 20 августа, пишут издания TMZ, Variety и People.

Официальная дата расставания пары, которая указана в документе, 26 апреля этого года. TMZ пишет, что у Лопес и Аффлека не было брачного контракта и теперь им предстоит поделить пополам нажитое за два года брака имущество и доходы.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально поженились 16 июля 2022 года в Лас-Вегасе. А 20 августа пара провела торжественную свадебную церемонию в Джорджии.

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Вторую годовщину свадьбы, как ранее сообщали СМИ, Лопес и Аффлек провели раздельно. Также их видели без обручальных колец. Кроме того, они выставили на продажу их особняк в Беверли-Хиллз. Дом, в котором 12 спален и 24 ванные комнаты, парикмахерская, маникюрный салон, домашний кинотеатр, винный погреб, сауна, массажный кабинет и V-образный бассейн с видом, хотят продать за 68 миллионов долларов. При этом в июле сообщалось, что Аффлек уже купил другое поместье в Лос-Анджелесе более чем за 20 миллионов долларов.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес познакомились в 2001 году на съемках комедии «Джильи», где исполняли главные роли. Спустя год они объявили о помолвке, но расстались за день до свадьбы в 2003 году. Звезды снова начали встречаться весной 2022 года.

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