Пожар уничтожил главную сцену одного из крупнейших музыкальных фестивалей мира

В бельгийском городе Бом на территории одного из самых известных музыкальных фестивалей электронной музыки — Tomorrowland — случился серьезный пожар. Полностью выгорела главная сцена мероприятия, на которой уже в пятницу должны выступить первые гости, пишет De Telegraaf.

На кадрах, опубликованных в СМИ и социальных сетях, видно, что от сцены остался лишь обугленный металлический каркас. Несмотря на это, организаторы подтвердили, что фестиваль все же состоится. В инстаграм-аккаунте Tomorrowland появилось официальное сообщение о том, сейчас они делают все возможное, чтобы найти оптимальные решения, и обещают вернуться с деталями позже. Сообщается также, что пострадавших в ходе пожара нет, а кемпинг на территории фестиваля уже в четверг начал принимать гостей — ожидаются десятки тысяч человек.

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Организаторы Tomorrowland заявили, что постараются также сохранить все выступления, запланированные на главной сцене, но перенести их в другие локации. В частности, речь о сете диджея из Нидерландов Мартина Гаррикса, который должен выйти на сцену в пятницу вечером.

Причина пожара пока неизвестна, идет расследование. Но основной версией является «непреднамеренный поджог», пишут местные СМИ. По их данным, в момент пожара были слышны хлопки. Однако это может быть связано с большим количеством пиротехнических материалов, которые часто используют на фестивале, отмечает De Telegraaf. На всякий случай полиция рекомендовала жителям района держать окна и двери закрытыми. Дороги вокруг фестивальной площадки освобождены для проезда экстренных служб.

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Фестиваль Tomorrowland считается знаковым событием в мире электронной музыки. Впервые он прошел в 2005 году, в 2024-м его посетили более 400 тысяч человек.