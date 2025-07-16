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Мир

Зумеры полюбили многоразовые бутылки

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Молодые люди активно интересуются приобретением многоразовых бутылок. С их помощью зумеры стараются выделиться из общей массы, сообщает The Economist.

Журналисты отмечают, что всплеск интереса к бутылкам связан и с модой на заботу о себе, которая включает в себя тезис о необходимости пить больше воды. Это породило эффект, который в тексте назван «инфляцией гидратации» — емкости увеличиваются в объеме, популярные модели вмещают уже более литра.

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Рынок продажи таких бутылок стремительно растет, за два года в США количество проданных единиц выросло на 30 миллионов. Их совокупная стоимость за период с мая 2024 года по май 2025 года достигла четырех миллиардов долларов. Сейчас бренды производят бутылки различных цветов, чтобы удовлетворить растущий спрос, выпускают совместные коллекции и линейки с поп-звездами и спортсменами.

Зумеры также интересуются аксессуарами для своих бутылок. Они покупают не только наклейки и брелки, но и ремешки для бутылок, а также лотки для еды и рюкзаки для них. Журналисты отмечают, что мода на употребление воды циклична — предыдущие пики популярности пришлись на 1970-е и 2000-е годы, когда бренды также продвигали свою продукцию через знаменитостей.

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Нынешнюю тенденцию The Economist связывает с желанием следовать трендам моды, а не с проявлением сознательной экологичности, которая свойственная зумерам в других сферах. Журналисты отмечают, что спрос на некоторые бренды бутылок настолько велик, что их начинают перепродавать с рук. Например, экземпляры из лимитированных серий бутылок-стаканов Stanleys продаются с рук по цене 800 долларов. Способствуют увеличению спроса и соцсети — видео с хэштегом #WaterTok собрали на платформе TikTok более двух с половиной миллиардов просмотров.

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