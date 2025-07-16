Женщина соблазняла и шантажировала буддистских монахов в Таиланде

Полиция Таиланда задержала 35-летнюю жительницу провинции Нонтхабури по обвинению в вымогательстве, отмывании денег и получении средств, добытых преступным путем. Как сообщается, женщина вступала в интимные отношения с высокопоставленными буддистскими монахами, а затем требовала от них крупные суммы денег за сохранение тайны, сообщает Associated Press.

По данным следствия, арестованная, Вилаван Эмсауат, намеренно выбирала влиятельных представителей духовенства. После установления связи она угрожала раскрыть их отношения, нарушающие буддистский обет безбрачия. Некоторые из монахов, опасаясь скандала, переводили ей значительные суммы. Одна из таких операций была зафиксирована с банковского счета, принадлежащего храму на севере Таиланда.

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Расследование началось после того, как в июне аббат одного из известных храмов Бангкока неожиданно покинул монашество. Вскоре выяснилось, что он якобы стал жертвой шантажа: Вилаван заявила, что беременна от него, и потребовала 7,2 миллиона батов (примерно 222 тысяч долларов) «на содержание». Эту информацию подтвердил заместитель главы Центрального следственного управления генерал-майор Джарункиат Панкаэу.

Полиция также сообщила, что за последние три года через банковские счета Вилаван прошло около 385 миллионов батов (более 11,9 миллионов долларов). Значительная часть этих денег была потрачена на азартные игры в интернете.

Во время обыска на ее телефонах обнаружены десятки тысяч фото, видео и переписок с монахами. Некоторые из этих материалов, по мнению следователей, использовались для давления и шантажа.

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Минимум девять монахов — аббаты и старшие представители духовенства — были лишены сана и исключены из монашеской общины. Этот случай вызвал общественный резонанс не только из-за нарушения религиозных норм, но и из-за масштабов финансовых потоков, связанных с храмами.

Буддистские монахи в Таиланде, как правило, принадлежат к школе Тхеравада, где обет безбрачия и отказ от мирских удовольствий — центральные принципы. Нарушения в среде монашества происходят регулярно, но крайне редко затрагивают таких высокопоставленных монахов.

Исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтам Ветчайчай распорядился провести ревизию законодательства, регулирующего деятельность храмов, включая финансовую отчетность. Цель — восстановить доверие к буддистским институтам. Власти также открыли специальную страницу в Facebook, где жители страны могут анонимно сообщать о неподобающем поведении монахов.