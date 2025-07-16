После запрета вейпов в Австралии сократилось число «парящих» школьников

В Австралии доля «парящих» подростков в возрасте от 14 до 17 лет снизилась, спустя год после запрета на продажу одноразовых вейпов в стране. Об этом пишет Би-би-си, ссылаясь на результаты свежего исследования.

Так, по данным Австралийского совета по борьбе с раком, в апреле 2025 года доля курящих вейпы австралийских подростков составила 14,6% по сравнению с 17,5% в начале 2023 года. Кроме того, более чем на треть сократилось количество потребителей вейпов среди людей старше 15 лет.

Он нанес своей девушке 59 ножевых ранений Сидел на мефедроне и убил ее под действием наркотика, а теперь он почетный студент престижного вуза. Все благодаря «СВО» Общество 13 минут чтения

Комментируя эти данные, министр здравоохранения Австралии Марк Батлер заявил, что уровень курения электронных сигарет среди молодых австралийцев «теперь пошел на спад». По его словам, «образовательные и профилактические кампании, а также меры, направленные на то, чтобы удержать людей от начала курения и вейпинга или заставить бросить, меняют ситуацию». При этом министр добавил, что только за последний год власти страны изъяли более 10 миллионов нелегальных вейпов.

В июне 2024 года в Австралии был принят пакет законов, которые запрещают производство, импорт, рекламу и поставки одноразовых вейпов. С тех пор вейпы, содержащие никотин, там можно легально приобрести лишь в аптеках по соответствующему рецепту. Тем не менее, как отмечает Би-би-си, несмотря на усилия властей, в стране продолжает процветать черный рынок «одноразок».

Аналогичный запрет с июня этого года ввели и власти Великобритании. Эти меры, как пишет издание, стали результатом обеспокоенности австралийских и британских властей популярностью вейпов среди молодежи. Так, по словам Батлера, эта продукция приводит к появлению нового поколения людей, зависящих от никотина.

В то же время по словам социологов, отношение подростков к вейпингу в Австралии начало меняться. Так, в ходе опросов все больше нынешних или бывших вейперов говорят, что испытывают чувство стыда или смущения из-за своей привычки.

Тысячи школьниц обманом втягивают в вебкам Им обещают золотые горы, но работают они за копейки в грязи с тараканами. Они становятся жертвами эксплуатации и насилия Мир 12 минут чтения

В апреле 2023 года Владимир Путин подписал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. А в начале июня этого года председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента поддержит полный запрет продажи электронных устройств для потребления никотинсодержащей продукции, если такая инициатива поступит от правительства.