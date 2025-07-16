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Мир

После запрета вейпов в Австралии сократилось число «парящих» школьников

2 минуты чтения 10:21

В Австралии доля «парящих» подростков в возрасте от 14 до 17 лет снизилась, спустя год после запрета на продажу одноразовых вейпов в стране. Об этом пишет Би-би-си, ссылаясь на результаты свежего исследования.

Так, по данным Австралийского совета по борьбе с раком, в апреле 2025 года доля курящих вейпы австралийских подростков составила 14,6% по сравнению с 17,5% в начале 2023 года. Кроме того, более чем на треть сократилось количество потребителей вейпов среди людей старше 15 лет.

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Комментируя эти данные, министр здравоохранения Австралии Марк Батлер заявил, что уровень курения электронных сигарет среди молодых австралийцев «теперь пошел на спад». По его словам, «образовательные и профилактические кампании, а также меры, направленные на то, чтобы удержать людей от начала курения и вейпинга или заставить бросить, меняют ситуацию». При этом министр добавил, что только за последний год власти страны изъяли более 10 миллионов нелегальных вейпов.

В июне 2024 года в Австралии был принят пакет законов, которые запрещают производство, импорт, рекламу и поставки одноразовых вейпов. С тех пор вейпы, содержащие никотин, там можно легально приобрести лишь в аптеках по соответствующему рецепту. Тем не менее, как отмечает Би-би-си, несмотря на усилия властей, в стране продолжает процветать черный рынок «одноразок».

Аналогичный запрет с июня этого года ввели и власти Великобритании. Эти меры, как пишет издание, стали результатом обеспокоенности австралийских и британских властей популярностью вейпов среди молодежи. Так, по словам Батлера, эта продукция приводит к появлению нового поколения людей, зависящих от никотина.

В то же время по словам социологов, отношение подростков к вейпингу в Австралии начало меняться. Так, в ходе опросов все больше нынешних или бывших вейперов говорят, что испытывают чувство стыда или смущения из-за своей привычки.

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В апреле 2023 года Владимир Путин подписал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. А в начале июня этого года председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента поддержит полный запрет продажи электронных устройств для потребления никотинсодержащей продукции, если такая инициатива поступит от правительства. 

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