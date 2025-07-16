Младенец выжил после падения с 50-метрового склона в Альпах

Десятинедельный ребенок из Лейпцига чудом выжил после падения с горного склона высотой около 50 метров в Тирольских Альпах. Инцидент произошел в районе Ландек, когда семья из Германии совершала прогулку по горной местности на высоте около 1700 метров, сообщает BILD.

Мать младенца, 23-летняя женщина, пыталась открыть калитку на огороженном пастбище. В этот момент детская коляска с ребенком покатилась вниз по крутому склону, перевернулась несколько раз, и ребенок выпал из нее. Малыша обнаружили внизу на альпийской лужайке — он был тяжело ранен, но жив.

На помощь прибыли сотрудники горноспасательной службы, которые оказались неподалеку. Они оказали первую медицинскую помощь и вместе с матерью доставили ребенка в ближайшую больницу. Сначала его осмотрели в районной клинике, а затем вертолетом транспортировали в университетскую клинику Инсбрука. Врачи подтвердили, что жизни младенца ничего не угрожает.

Тысячи школьниц обманом втягивают в вебкам Им обещают золотые горы, но работают они за копейки в грязи с тараканами. Они становятся жертвами эксплуатации и насилия Мир 12 минут чтения

Представитель клиники Йоханнес Швамбергер в беседе с агентством APA отметил: «Учитывая тяжесть происшествия, ребенку невероятно повезло».

Накануне уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала, что только за последние пять дней в регионе восемь малышей выпали из окон 1–3 этажей. Большинство пострадавших — дети младше трех лет, у всех детей — травмы разной степени тяжести. Омбудсмен отметила, что москитные сетки не спасают от падения, а окна следует оборудовать блокираторами. Она подчеркнула, что падение даже с первого этажа может обернуться инвалидностью или смертью.