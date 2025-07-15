Чиновница рассказала о восьми случаях падения детей из окон за последние дни в Подмосковье

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что за последние пять дней в регионе восемь детей выпали из окон 1-3 этажей. По данным чиновницы, возраст большинства пострадавших менее трех лет.

Мишонова рассказала, что благодаря рекомендациям чиновников жители верхних этажей стали чаще устанавливать на окна защиту от детей и быть внимательнее. «Но тут пришла беда откуда не ждали! На нижних этажах расслабились. Невысоко — значит, не опасно», — написала омбудсмен.

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По словам Мишоновой, шестерым из восьми пострадавших за последние пять дней детей было 2-3 года, в основном это мальчики. У всех детей — травмы разной степени тяжести, они госпитализированы.

Мишонова напомнила, что родителям не следует оставлять детей без присмотра. Она порекомендовала не оставлять окна открытыми, не рассчитывать на прочность москитных сеток и покупать блокировщики окон. Чиновница предупредила, что падение даже из окон нижних этажей может привести к тяжелым травмам, инвалидности или смерти детей.

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В воскресенье московская прокуратура сообщила, что из окна девятого этажа дома на Ореховом бульваре выпала шестилетняя девочка. По данным силовиков, она залезла на подоконник, оперлась на москитную сетку и упала.

В апреле Мишонова сообщила, что в Подмосковье ученица седьмого класса выпрыгнула в окно из-за обвинений в воровстве со стороны родителей. По словам омбудсмена, родители обвинили дочь в краже денег, после чего они «поругались». Девочка написала предсмертную записку, в которой заявила, что не брала денег, и после этого вышла из квартиры на лестничную площадку и выпрыгнула в окно, написала чиновница.