Назван лидер по числу номинаций на «Эмми»

Американский научно-фантастический телесериал Apple TV+ «Разделение» (Severance) получил 27 номинаций на международную телевизионную премию «Эмми», сообщает CNN. «Пингвин» от HBO Max получил 24 номинации, а «Киностудия» Apple TV+ и «Белый лотос» HBO претендуют на 23 награды. Победители будут объявлены на церемонии, которая состоится 14 сентября.

В «Разделении» показана жизнь сотрудников корпорации, которым вживили чип, разделяющий их сознание на «рабочую» и «внешнюю» личности. Сериал выходит с февраля 2022 года, в начале этого года состоялась премьера второго сезона. Журнал The Economist включил второй сезон в подборку из 15 лучших фильмов и сериалов, вышедших в 2025 году.

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Среди телевизионных сетей и стриминговых сервисов больше всего номинаций (142) получила платформа HBO Max, далее следуют Netflix, у которого 120 номинаций, и Apple TV+ с 81 номинацией. Телестудия Warner Bros. Television Group, которая, как и CNN и HBO, принадлежит Warner Bros. Discovery, получила 60 номинаций.

По подсчетам издания TorrentFreak, мини-сериал «Пингвин» с Колином Фарреллом в главной роли стал одним из 10 самых скачиваемых сериалов с пиратских торрент-трекеров. Этот сериал основан на комиксах DC Comics и является спин-оффом фильма «Бэтмен» 2022 года.

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Проект Сета Рогена о закулисье Голливуда «Киностудия» в июне получил премию Gotham TV Awards 2025 за лучшую комедию. Этот сериал также вошел в топ-10 журнала The Economist.

В этом году вышел уже третий сезон «Белого лотоса», повествующего о жизни отдыхающих. Действие новых эпизодов происходит в Таиланде: на Пхукете, Самуи и в Бангкоке. Из-за этого власти страны подготовились к наплыву туристов. Ранее такой же эффект произвел первый сезон, который снимали в США на Гавайях, и второй — на итальянском острове Сицилия.