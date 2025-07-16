Отец выпускницы попытался украсть экзаменационные задания для дочери

В Южной Корее задержаны преподавательница средней школы, отец одной из учениц и сотрудник школы — их подозревают в попытке хищения итоговых экзаменационных заданий. Инцидент произошел в городе Андон провинции Кенсан-Пукто. Все трое арестованы, расследование продолжается, пишет South China Morning Post.

По данным полиции, около 1:20 ночи учительница, отец ученицы и технический работник школы проникли в здание с целью похищения материалов финальных экзаменов. Попытка провалилась: сработала сигнализация. Учительницу задержали вскоре после инцидента, а суд постановил взять ее под арест, сославшись на риск уничтожения доказательств и бегства. Остальные участники неудачной кражи были арестованы на следующий день.

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Как установили следователи, учительница работала в этой школе до февраля 2024 года, а сейчас преподает в другом учебном заведении провинции Кенгидо. Но она незаконно оказывала частные репетиторские услуги дочери соучастника — ученицы, которая стабильно занимала верхние строчки в рейтинге с момента поступления в школу.

В Южной Корее работающим учителям запрещено заниматься платным репетиторством, но в данном случае, как отмечают правоохранители, были обнаружены доказательства финансовых переводов отца ученицы в адрес преподавательницы.

Официальный представитель полиции заявил местным СМИ, что следствие выясняет масштаб возможной утечки заданий, наличие других соучастников и хронологию событий. Также предстоит установить, были ли подобные случаи в прошлом и как они повлияли на академическую успеваемость школьницы.

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14 июля школа провела заседание дисциплинарной комиссии. Ученице, в интересах которой была предпринята попытка взлома, выставлена нулевая оценка за семестр. Ее рекомендовали к отчислению — решение должен утвердить школьный совет. Министерство образования рассматривает возможность пересмотра всех ее предыдущих оценок и рейтингов.

Сотрудник школы, участвовавший во взломе, заявил перед заседанием суда: «Мне жаль. Я полностью готов сотрудничать со следствием». Он обвиняется в пособничестве краже и незаконном проникновении. Отец ученицы — в препятствовании деятельности учреждения и нарушении порядка.

Этот случай стал очередным звеном в цепочке скандалов, подрывающих доверие к южнокорейской системе образования. В марте в Бундане преподавателя временно наняли в школу, а он слил задания контрольных в частную академию. В июне в интернете появилась утечка ответов к разделу по английскому в пробной версии национального экзамена CSAT, что вызвало масштабную проверку по всей стране.

Эксперты отмечают, что причиной нарушений становится чрезмерное давление, которое оказывает на учащихся южнокорейская система. В стране университетские вступительные экзамены воспринимаются как момент, определяющий всю жизнь. На фоне высокой конкуренции и доминирования частных академий растет индустрия «теневого образования», а вместе с ней — и число скандалов.

Критики утверждают, что такая система не только провоцирует злоупотребления, но и подрывает ментальное здоровье школьников, превращая их обучение в бесконечную гонку за результатом.