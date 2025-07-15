У близких друзей синхронизируются ритмы головного мозга

Ученые обнаружили, что дружба между людьми влияет на их выбор в повседневной жизни и принятие важных решений. Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Journal of Neuroscience, это объясняется тем, что у друзей со временем синхронизируются ритмы головного мозга. Об этом пишет Discover.

«Исследование показывает, что нейронная активность способна предсказывать поведение друзей. Оно дает ценную информацию на стыке нейронауки, социальной психологии и потребительского поведения», — утверждают авторы исследования.

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Очевидно, что советы друзей помогают людям сделать выбор или принять какое-либо решение, однако до сих не было изучено, как именно дружба влияет на поведение и работу мозга в потребительских ситуациях.

Чтобы лучше понять это, ученые из Шанхайского университета иностранных языков привлекли 175 студентов-однокурсников. В двух сессиях с интервалом около года они опросили респондентов об их дружеских связях, чтобы определить близких и незнакомых друг-другу студентов.

Во время эксперимента участникам показывали изображения товаров и просили оценить, заинтересованы ли они в их покупке. Оказалось, что друзья давали схожие оценки значительно чаще, чем незнакомые между собой студенты. Причем по мере укрепления дружбы степень совпадения в потребительских предпочтениях возрастала.

«Друзья, по сравнению с незнакомцами, демонстрируют большую схожесть в оценке продуктов. Эта схожесть динамична и меняется по мере развития социальных связей», — подчеркнули авторы исследования.

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Чтобы выяснить, проявляется ли эффект схожести и на уровне мозговой активности, исследователи провели функциональную магнитно-резонансную томографию (fMRI) на группе из 47 участников. Пока испытуемые смотрели рекламные ролики, ученые отслеживали активность их мозга.

Результаты показали, что у друзей наблюдается синхронная активность в областях мозга, отвечающих за социальную оценку, восприятие, внимание и память. Это означает, что по данным о мозговой активности одного человека можно с высокой точностью предсказать не только его собственное поведение, но и решения его близкого друга.

«У друзей наблюдается повышенная нейронная синхронизация, связанная с когнитивными функциями. Нейронная активность не только отражает общие когнитивные процессы, но и точнее предсказывает намерения к покупке у самих участников и их близких друзей, чем у незнакомцев», — говорится в исследовании.

По словам ученых, все эти данные демонстрируют, насколько сильно дружба влияет на человека, синхронизируя мозговую активность и формируя поведение не только в важных вопросах, но и в повседневных ситуациях: от походов по магазинам до покупок в интернете.



