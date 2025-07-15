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Мир

Животные оказались способны слышать «крики» растений

2 минуты чтения 12:11

Животные могут слышать и реагировать на звуковые сигналы, которые подают растения в различных ситуациях. Об этом пишет Би-би-си, ссылаясь на результаты исследования, проведенного учеными из израильского Тель-Авива.

Так, исследователи обнаружили, что самки моли не откладывают яйца на кустах томата, если те издают звуки, связанные со стрессом, который может говорить о том, что растение больно или обезвожено.

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Как отмечает издание, чтобы доказать свою теорию, ученые провели серию тщательно контролируемых экспериментов, целью которых было убедиться, что мотыльки реагируют именно на звук, а не на внешний вид растений.

«Это первая в истории демонстрация реакции животного на звуки, издаваемые растением», — сказал профессор Тель-Авивского университета Йоси Йовель.

По его словам, авторы исследования полагают, что различные животные способны принимать решения на основе звуков, которые они слышат от растений. «Например, стоит ли их опылять, есть или прятаться внутри», — пояснил ученый.

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Теперь специалисты намерены сосредоточиться на изучении звуков издаваемых растениями. В частности, они хотят выяснить, способны ли растения коммуницировать с помощью звука друг с другом, например, передавать информацию о засухе и необходимости экономить воду.

Два года назад исследователи выяснили, что растения способны «кричать», если они нездоровы, или испытывают стресс по какой-то другой причине. При этом исследователи отмечали, что представители растительной жизни не обладают чувствами в классическом понимании, а соответствующие звуки являются результатом физических воздействий, вызванных изменением местных условий.

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