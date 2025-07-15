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Мир

«Любимый» бренд Путина обвинили в эксплуатации рабочих

2 минуты чтения 15:17

Суд в Милане передал под внешнее управление принадлежащий LVMH бренд Loro Piana, пишет издание Financial Times. В одежде этой марки Владимир Путин не раз появлялся на публике.

Как сообщается, суд признал модный бренд виновным в передаче производства субподрядчику, который нарушал трудовые права своих рабочих. Согласно решению суда Loro Piana передала производство одежды, включая куртки, компании Evergreen Fashion Group, которая принадлежит китайской компании. «Производство такой одежды осуществлялось в условиях эксплуатации труда», — говорится в постановлении, с которым ознакомилась газета.

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В результате суд постановил, что в компании будет введено годичное внешнее управление для устранения недостатков в цепочке поставок. Надзор за деятельностью модного бренда будет осуществлять назначенный судом управляющий.

В то же время, как отмечает издание, в отношении Loro Piana не ведется уголовного расследования, а внешнее управление будет отменено, если в течение следующих 12 месяцев компания выполнит все требования закона.

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FT пишет, что Loro Piana стала уже пятым модным брендом, который за последние полтора года стал в Италии фигурантом расследования в области соблюдения трудовых прав рабочих на производстве. Как сообщается, поводом для расследований, которые итальянские прокуроры ведут в отношении производителей модной одежды и аксессуаров, стали сообщения СМИ. Последние выявили многочисленные нарушения трудовых прав, которые допускают компании из Ломбардии и Тосканы, имеющие китайский владельцев.

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