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Мир

Киберспортсмен попытался выступить под ником «Гитлер» на одном из крупнейших турниров

2 минуты чтения 18:34 15 июля

Индийская команда киберспортсменов столкнулась с неожиданной проблемой в преддверии турнира по PUBG Mobile на Киберспортивном кубке мира (Esports World Cup, EWC) — одному из игроков запретили выступать под своим псевдонимом. Об этом сообщает TalkEsport.

По информации портала, речь идет о спортсмене с ником «Гитлер» из команды Team Aryan x TMG. Это имя имеет серьезный исторический контекст, связанный с лидером нацисткой Германии Адольфом Гитлером. Даже если такой ник используется без злого умысла, организаторы турнира проявляют осторожность, чтобы избежать спорных ситуаций и сохранить комфортную для всех участников атмосферу, говорится в публикации. 

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Команда Team Aryan x TMG завоевала право участвовать в Esports World Cup, победив в Battlegrounds Mobile India Pro Series (BMPS) 2025. В составе всего пятеро игроков: Aryan, Vishnu, Hitler, Syrax и Devotee. Игрок под ником Hitler отличился на турнире, заняв третье место в рейтинге MVP по итогам BMPS 2025.

По данным РБК, индийская команда объявила состав на грядущий турнир еще 12 июля, и игрок с ником «Гитлер» в нем присутствовал. Сейчас страница команды в Instagram недоступна.

Турнир по PUBG Mobile в рамках EWC пройдет с 25 июля по 3 августа в столице Саудовской Аравии. Призовой фонд составляет три миллиона долларов. 

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