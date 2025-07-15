СМИ: Трамп призвал Зеленского бить по Москве и Петербургу ради «усиления давления»

Белый дом отрицает призыв Трампа бить по Москве и Санкт-Петербургу Новости 2 минуты чтения

Во время своего последнего разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским глава американского Белого дома Дональд Трамп призвал его наносить больше ударов по Москве и Санкт-Петербургу. Об этом пишет американская газета Washington Post, ссылаясь на источник, осведомленный о содержании беседы.

Издание пишет, что Трамп спросил Зеленского, почему тот не наносит ударов по Москве. На это украинский президент ответил, что мог бы, если бы США дали необходимое для этого оружие. «Трамп сказал, что Украине нужно усилить давление на Путина [ударами] не только по Москве, но и по Санкт-Петербургу», — говорится в публикации.

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Накануне Трамп выступил с заявлением по России, которое ранее анонсировал, как «очень важное». В нем американский президент поставил Москве ультиматум — если сделка по Украине не будет заключена в течение 50 дней, то США введут против России новые санкции.

«Мы очень-очень недовольны ими и введем очень жесткие пошлины, если сделки не будет в течение 50 дней. Пошлины в размере примерно 100%. Их можно назвать вторичными пошлинами», — заявил он, вероятно, имея в виду, что речь идет о пошлинах в отношении не только российских товаров, но и продукции стран, являющихся торговыми партнерами Москвы.

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Ранее разработчик американского законопроекта, предполагающего введение 500% импортных пошлин на товары из стран, покупающих российские энергоносители, сенатор-республиканец Линдси Грэм утверждал, что Трамп решил поддержать принятие этого документа.

Позже американские СМИ писали, что Трамп пообещал подписать законопроект Грэма в том случае, если получит полномочия отменить введенные им санкции своим единоличным решением.