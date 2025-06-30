Трамп решил поддержать законопроект о «сокрушительных» санкциях против России

Президент США Дональд Трамп изменил свою позицию в отношении введения новых ограничений против России и заявил, что пришло время продвинуть законопроект о «сокрушительных» антироссийских санкциях. Об этом в интервью телеканалу ABC рассказал американский сенатор и автор упомянутого законопроекта Линдси Грэм.

«Вчера впервые президент сказал мне, когда мы с ним играли в гольф, что пришло время продвинуть законопроект», — сообщил он. При этом сенатор напомнил суть разработанного им документа. Он предполагает введение 500% пошлин в отношении ввозимых в США товаров из стран, которые продолжают покупать российские энергоносители.

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По словам самого Грэма, в первую очередь предложенные им ограничения могут быть введены против Китая и Индии, которые, как отметил сенатор, поддерживают Россию, покупая у нее углеводороды.

При этом Грэм напомнил, что из 100 членов американского сената о поддержке разработанного им законопроекта уже заявили 84. Сенатор подчеркнул, что в случае принятия разработанного им документа, Трамп получит эффективный «инструмент» для работы в сфере урегулирования конфликта между Россией и Украиной.

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Сам Трамп многократно делал противоречивые заявления по вопросу введения новых ограничений против России. Так, он не раз говорил, что рассматривает возможность введения новых санкций. При этом он также заявлял, что не хочет вводить новые ограничения, так как это, по его мнению, затруднит переговоры по достижению мира в Украине.

Так, например, 26 мая после очередного массированного российского ракетного удара по Украине Трамп назвал Путина «ведущим Россию к краху сумасшедшим» и заявил, что «абсолютно» рассматривает возможность введения новых санкций против России. Однако, новые ограничения так и не были введены, а 17 июня, выступая на саммите G7 в Канаде Трамп заявил, что не хочет вводить новые санкции, объяснив это дороговизной.