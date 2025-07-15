Белый дом отрицает призыв Трампа бить по Москве и Санкт-Петербургу

Президент США Дональд Трамп во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским не призывал Украину к ударам по Москве и Санкт-Петербургу, как утверждали источники Financial Times и Washington Post. Об этом пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Левитт сообщила Fox News и ABC News.

Статья в Financial Times «полностью вырывает обсуждение из контекста», утверждает Белый дом. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее также предположил, что информация WP о призывах Трампа бить по Москве и Петербургу является ложной.

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Пресс-секретарь Белого дома заявила Fox News, что газета Financial Times «печально известна тем, что широко вырывает слова из контекста, чтобы увеличить количество просмотров, поскольку их газета умирает». «Президент Трамп просто задал вопрос, а не поощрял дальнейшие убийства. Он неустанно работает над тем, чтобы остановить убийства и положить конец этой войне», — сообщила Левитт ABC News.

Ранее Washington Post сообщила, что Трамп сначала спросил у Зеленского, почему он не наносит удары по Москве, на что президент Украины ответил, что это было бы возможно, если бы США предоставили соответствующее оружие. После этого, по данным газеты, «Трамп сказал, что Украине нужно усилить давление на Путина [ударами] не только по Москве, но и по Санкт-Петербургу».

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Источники Financial Times привели похожий пересказ разговора Трампа с Зеленским, а также добавили, что Трамп якобы поддержал идею нанести удары по Москве и Петербургу, чтобы «заставить их [россиян] почувствовать боль» и заставить Кремль сесть за стол переговоров.