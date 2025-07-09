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Политика

СМИ: Трамп требует полного контроля по вопросу о новых санкциях против России

2 минуты чтения 23:59

Президент США Дональд Трамп согласен подписать законопроект о «сокрушительных» санкциях против России, который пользуется поддержкой и республиканцев, и демократов. Однако он требует предоставления права отменять введенные санкции по собственному усмотрению. Об этом со ссылкой на анонимные источники пишет Politico.

Текущая редакция текста законопроекта позволяет президенту отменить пошлины размером 500% для стран, покупающих российские нефть и уран, только один раз на срок до 180 дней. Его автор Линдси Грэм согласен добавить пункт про возможность второй приостановки действия пошлин, но при условии усиления контроля со стороны Конгресса.

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В Белом доме такие правки считают недостаточными — Трамп хочет, чтобы Конгресс не имел возможности вмешиваться в решения президента, которые он принимает по внешней политике США. Процедуру совместного контроля над соблюдением санкционного режима источник журналистов назвал «микроменеджментом». Сам Трамп ранее заявил, что все новые санкции должны оставаться полностью в его сфере ведения.

Politico отмечает, что законопроект Грэма пользуется поддержкой более 80 сенаторов, что позволяет обойти вето, которое Трамп может наложить на его принятие. Однако представители Республиканской партии, как утверждается в тексте, опасаются выносить законопроект на рассмотрение парламента до тех пор, пока президент «не сделает четкое и недвусмысленное заявление о своей поддержке». Ранее Грэм заявил о том, что Трамп лично говорил о своем решении поддержать законопроект, но другие члены партии хотели бы подтверждение от самого президента.

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Законопроект о «сокрушительных» санкциях против России предполагает введение 500% пошлин в отношении ввозимых в США товаров из стран, которые продолжают покупать российские энергоносители. 8 июля президент Трамп заявил о том, что слышит от Владимира Путина «много чуши», и пообещал «серьезно рассмотреть» законопроект Грэма.

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