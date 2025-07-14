Раскопки на месте предполагаемого захоронения сотен младенцев начнутся в Ирландии

В графстве Голуэй в Ирландии археологи, антропологи и судмедэксперты начнут исследования братской могилы, где, как предполагается, захоронены сотни младенцев из дома матери и ребенка имени Святой Марии, организованного монахинями из ордена Bon Secours, пишет британская газета The Guardian.

По данным издания, площадь раскопок составляет пять тысяч квадратных метров. Тяжелая техника приступит к работе уже 14 июля, а всего работы планируется вести в течение следующих двух лет.

Газета отмечает, что эти раскопки станут новым этапом в борьбе ирландских властей с с жестоким обращением и пренебрежением в отношении детей, особенно внебрачных, в религиозных и государственных учреждениях. Ранее это явление уже называли «пятном» на совести ирландской нации.

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Как сообщается, монахини, открывшие дом матери и младенца в местечке Туаме, хоронили там умерших в учреждении детей в период с 1925 по 1961 год. Предположительно, в безымянной братской могиле находятся останки 796 младенцев.

Издание отмечает, что на всем протяжении работы учреждения, куда отправляли рожать молодых женщин, смерти новорожденных игнорировались, а никаких записей не велось. Вместо этого умерших младенцев хоронили в заброшенном склепе.

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Ситуация изменилась десять лет назад, когда о братской детской могиле узнала местный историк Кэтрин Корлесс. После этого власти создали специальную судебную комиссию и пообещали провести на этом месте раскопки.

«Я очень, очень рада, что это наконец-то случилось. Это был очень долгий путь. Это немного ошеломляет. Я так долго этого ждала. Это радость для меня и для семей, которые надеются найти своего маленького родственника», — сказала Корлесс.

По ее словам, участники раскопок надеются не только найти и извлечь останки умерших детей, но и идентифицировать их, а затем передать родственникам для достойного перезахоронения.