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Мир

Забота о внуках снижает риск развития деменции

2 минуты чтения 13:45

Ученые выяснили, что забота о внуках может снижать риск развития деменции у людей старше 50 лет. Об этом говорится в результатах нового исследования, пишет Newsweek.

Ученые проанализировали данные более 10 тысяч людей в возрасте от 50 до 79 лет в Китае и обнаружили, что бабушки и дедушки, которые ухаживали за внуками регулярно, но не на постоянной основе, реже сталкивались с деменцией по сравнению с теми, кто не занимался уходом за детьми. Сообщается, что в 2019 году около 17 миллионов жителей Китая страдали от деменции, и эта проблема является серьезной нагрузкой на систему здравоохранения страны, на которую приходится почти четверть всех случаев деменции в мире.

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По словам ученых, результаты исследования подтверждают, что социальная активность и участие в жизни семьи помогают сохранять здоровье мозга у пожилых людей. Исследователи объяснили, что уход за внуками соответствует гипотезе «используй или потеряешь», согласно которой умственные и социальные стимулы помогают сохранить когнитивные резервы и замедляют снижение функций мозга. При этом ученые предупреждают, что интенсивный уход, связанный с высоким уровнем стресса и нагрузкой, не снижает риск деменции, а, напротив, негативно влияет на здоровье.

Положительный эффект от ухода за внуками ученые объяснили отсутствием чувства одиночества и доступом к цифровым технологиям. Сообщается, что участники исследования чаще пользовались смартфонами, что позволяло им поддерживать связь с внуками и другими членами семьи. 

По словам ученых, специалисты в области общественного здравоохранения и политики в США и Китае могут использовать результаты исследования для формирования рекомендаций по вовлечению пожилых людей в семейную и общественную жизнь. В будущем планируются дополнительные исследования, которые помогут уточнить различия между редким и постоянным уходом за внуками и выявить другие способы замедления снижения когнитивных функций.

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По данным Всемирной организации здравоохранения, деменция остается одной из главных причин инвалидности среди пожилых людей и возникновения у них зависимости от посторонней помощи. В 2021 году в мире насчитывалось около 57 миллионов человек с деменцией, из которых более 60% проживали в странах с низким и средним уровнем дохода.

В США, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний на 2023 год, примерно шесть миллионов американцев живут с болезнью Альцгеймера — самой распространенной формой деменции. Эти данные подчеркивают важность поиска эффективных нефармакологических способов поддержания психического здоровья пожилых людей, отмечает Newsweek.

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