СМИ: главный союзник Путина в Европе рискует потерять власть

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, находящийся у власти с 2010 года, впервые за долгое время оказался под политическим давлением, но не со стороны либеральной оппозиции, а от неожиданного соперника — бывшего соратника и экс-чиновника из команды правящей партии «Фидес» Петера Мадьяра, пишет Русская служба Би-би-си.

44-летний Мадьяр начал собственную политическую кампанию в феврале 2024 года после громкого скандала, связанного с помилованием фигуранта дела о сокрытии сексуализированного насилия над детьми. Это вызвало общественное возмущение, в результате чего ушли в отставку президент Каталин Новак и министр юстиции Юдит Варга — бывшая супруга Мадьяра. Последний публично обвинил власть в непотизме, коррупции и моральной деградации, дав большое интервью оппозиционному YouTube-каналу Partizán.

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С тех пор Мадьяр активно ездит по стране, транслирует встречи в социальных сетях и выстраивает собственный правый, но реформаторский имидж — без резкой риторики, но с акцентом на бедственное положение больниц, школ, железных дорог и низкие зарплаты в госсекторе. Его партия «Тиса» — сегодня главный оппонент Орбана. Большинство соцопросов дают ей от 9 до 18 процентных пунктов преимущества над «Фидес». К примеру, опрос Median, проведенный в июне 2025 года показал: среди определившихся с выбором избирателей «Тиса» набирает 51 %, тогда как «Фидес» — 36 %. Только лояльный властям институт Viewpoint продолжает фиксировать незначительное лидерство правящей партии.

Свою поддержку Мадьяру постепенно начинают оказывать и жители сельских районов, ранее считавшиеся электоральной базой Орбана. По оценкам политологов, оба лагеря сейчас имеют около двух миллионов сторонников, и итог выборов 2026 года могут определить 500 тысяч–1 миллион колеблющихся избирателей.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считается главным союзником Кремля в Европейском союзе. Он последовательно выступает против поставок оружия Украине, блокирует или смягчает санкции ЕС против России и продолжает закупать российские нефть и газ. Венгрия сохранила поставки по трубопроводу «Дружба», а проект АЭС «Пакш-2» строится с участием «Росатома». В 2023 году Орбан стал единственным лидером ЕС, публично встретившимся с Путиным после начала войны.