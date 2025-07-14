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Мир

Трамп пригрозил популярному комику лишением гражданства

2 минуты чтения 13:07 | Обновлено: 13:10

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении лишить гражданства известную американскую телеведущую и комика Рози О’Доннелл. Сообщение с соответствующими угрозами он опубликовал в своей социальной сети Truth Social.

«Поскольку Рози О’Доннелл не действует в интересах нашей Великой Страны, я всерьез рассматриваю возможность лишить ее гражданства», — написал Трамп. В том же посте он назвал телеведущую «угрозой человечеству» и предложил ей «остаться в прекрасной стране Ирландии», где она в настоящее время проживает. О’Доннелл переехала в Ирландию в январе 2025 года после переизбрания Трампа на второй срок, напоминает CNBC.

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Рози О’Доннелл известна как одна из самых открытых критиков Трампа среди деятелей шоу-бизнеса. Как пишет CNBC, их публичное противостояние длится с начала 2000-х годов и не раз становилось предметом обсуждения в СМИ. После поста Трампа О’Доннелл ответила на своей странице в инстаграме: «Президент США всегда ненавидел, что я вижу его настоящим — преступником, мошенником и лжецом, который разрушает страну ради собственной выгоды. Именно поэтому я уехала в Ирландию».

По информации Reuters, гнев Трампа в адрес О’Доннелл, вероятнее всего, вызвало недавнее видео американки в соцсети TikTok, в котором она выразила скорбь по поводу погибших в результате наводнений в Техасе и связала последствия катастрофы с действиями Трампа.

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Как пишет CNBC, угрозы в адрес Рози О’Доннелл — лишь одно из проявлений обострения риторики Трампа в отношении его политических и публичных оппонентов. Ранее в июле он также поставил под сомнение законность гражданства Зохрана Мамдани — победителя праймериз Демократической партии на пост мэра Нью-Йорка, утверждая: «Многие говорят, что он здесь незаконно».

Согласно американскому законодательству, у президента нет полномочий лишать гражданства тех, кто рожден на территории США. Конституция и федеральные законы не предусматривают такую возможность без участия суда и добровольного отказа от гражданства со стороны самого человека.

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