Новый «Супермен» стал лидером сборов

Ставший перезапуском франшизы новый фильм о Супермене, снятый режиссером Джеймсом Ганном, стал лидером по кассовым сборам после премьеры в прошедшие выходные. Об этом сообщает американский телеканал CNN. По его данным, за три дня картина собрала в прокате 122 миллиона долларов.

Таким образом лента превзошла прогнозы, которые сулили ей 90 миллионов долларов сборов в премьерный уик-энд, и обогнала по этому показателю главный хит предыдущих выходных «Мир Юрского периода: Возрождение», который собрал 40 миллионов долларов.

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Как сообщает CNN, исторически фильмы по супергеройской вселенной DC, к которым относятся и картины о Супермене, были менее успешны в прокате, чем картины о супергероях из вселенной Marvel. Так, например, в 2017 году «Лига Справедливости» от DC собрала в США 229 миллионов долларов, тогда как «Мстители: Война бесконечности» от Marvel показала сборы в 678,8 миллиона долларов в следующем году. В то же время, как отмечает телеканал, в последние годы фильмы Marvel не пользовались такой популярностью у зрителей, что, по мнению некоторых экспертов, связано с «усталостью от супергероев».

В то же время, как заявил старший медиааналитик Comscore Пол Дергарабедян, успех нового «Супермена» может «положить конец» традиционному лидерству Marvel, потому что «все дело в отдельном фильме».

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Как сообщает CNN, новый «Супермен» стал третьим фильмом, собравшим более 100 миллионов долларов за три дня проката в этом году. Кроме него, это удалось «Майнкрафту» от Warner Bros. Pictures в апреле и «Лило и Стич» от Disney в мае.

Последнюю картину, чьи сборы уже превысили 414 миллионов долларов, телеканал называет «настоящим триумфатором» этого лета. Как отмечается, лента догоняет по сборам «Майнкрафт», который вышел раньше, но из-за плохих отзывов критиков не собрал большой кассы в первые недели проката.