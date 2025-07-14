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Мир

Женщина потратила сотни тысяч долларов на онлайн-шопинг

2 минуты чтения 14:35

В Китае активно обсуждают историю 66-летней жительницы Шанхая по фамилии Ван, которая за несколько лет потратила более 2 миллионов юаней (около 280 тысяч долларов) на покупки в интернете. Женщина призналась, что страдает зависимостью от онлайн-шопинга, пишет South China Morning Post.

Фото: South China Morning Post

Женщина живет одна в районе Цзядин и почти не распаковывает свои заказы. Горы посылок заполнили ее квартиру до потолка, свободного места практически не осталось — женщина даже не может найти, где спать. Подземный гараж и арендованная квартира также завалены товарами, среди которых преобладают косметика, БАДы и золотые украшения, приобретенные во время стримов.

Соседи жалуются на зловоние и нашествие мух и тараканов из квартиры Ван. В мае прошлого года местный жилищный комитет по ее разрешению провел уборку, но вскоре хлам вновь начал скапливаться.

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По словам Ван, одной из причин ее поведения стало желание отвадить родственников и знакомых от просьб занять деньги. «Я продала квартиру в центре Шанхая и переехала в пригород. Люди считают, что у меня остались деньги. Чтобы никто не просил занять, я трачу все на покупки. Когда они видят, что у меня все завалено вещами, им неловко что-то просить», — объяснила она.

Жилищный комитет сообщил, что дочь Ван живет за границей, а другие родственники навещают ее крайне редко. Попытки повлиять на поведение женщины успехом не увенчались.

Психиатры отмечают, что зависимость от накопительства часто сопряжена с депрессией и социальной тревожностью. По словам Ши Яньфэна из Шанхайского центра психического здоровья, лечение подобных состояний требует длительной работы.

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