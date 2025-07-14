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Мир

Опубликован рейтинг самых дорогих городов для роскошной жизни

2 минуты чтения 14:44

Сингапур третий год подряд признан самым дорогим городом мира по уровню цен на товары и услуги класса люкс. Об этом говорится в ежегодном отчете Julius Baer Group, пишет Bloomberg. На втором месте оказалась британская столица, потеснив Гонконг, который опустился на третью строчку. Замыкают пятерку лидеров Монако и Цюрих.

Аналитики отмечают, что впервые с начала наблюдений в 2020 году индекс Julius Baer зафиксировал снижение цен на предметы роскоши — в среднем на 2%. Это редкость, учитывая, что исторически стоимость люкса росла вдвое быстрее, чем общий уровень цен.

Сингапур укрепил свои позиции благодаря стабильности, безопасности и высокому спросу на отели: стоимость люксовых номеров выросла там на 10,3%. В то же время в Гонконге цены на отели упали на 26,1%.

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Лондон, занявший второе место, показал рост цен на частное образование (+26,6%) и бизнес-класс авиаперелетов (+29,7%). Однако в отчете отмечается, что позициям Лондона как финансового центра был нанесен удар после отмены режима налоговых льгот для нерезидентов. Этим ослаблением воспользовались Дубай, Милан и Цюрих, усилившие борьбу за внимание и переезд состоятельных иностранцев.

В топ-10 также вошли Шанхай, Дубай, Нью-Йорк, Париж и Милан. Единственным американским городом в первой десятке стал Нью-Йорк (8-е место). Самое заметное падение в рейтинге показали Сан-Паулу и Мехико.

Среди факторов спада цен аналитики Julius Baer называют снижение интереса к технике, повышение ставок, замедление экономического роста и угрозу торговых войн. Исключение — деловые перелеты, которые подорожали на 18,2%.

Рейтинг основан на анализе цен в 25 городах по таким категориям, как недвижимость, автомобили, перелеты бизнес-классом, частное образование, дегустационные ужины и другие предметы роскоши. Опрос проводился в феврале–марте 2025 года среди владельцев активов от миллиона долларов.

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