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Мир

Медики бьют тревогу из-за роста числа отравлений детей никотиновыми пакетиками

2 минуты чтения 12:13 | Обновлено: 12:16

Популярность никотиновых пакетиков спровоцировала рост случаев отравления среди детей в США. Согласно новому исследованию, только за последние три года число таких инцидентов увеличилось почти в девять раз. Об этом пишет СNN.

Авторы исследования — ученые из крупнейшей детской больницы Nationwide Children’s Hospital в штате Огайо. Они проанализировали данные за более чем десять лет, изучив свыше 134 тысяч случаев, когда дети младше шести лет случайно проглатывали никотин, который попадал в их организм через вейпы или никотиновые жвачки. Число подобных инцидентов сократилось после 2016 года, однако с 2020 года резко выросло количество отравлений именно никотиновыми пакетиками — на более чем 760%.

«Это продукт с высокой концентрацией никотина, который при этом хорош на вкус. Ребенок не получает сигнал „это опасно, нужно выплюнуть“, и именно в этом заключается проблема», — заявила соавтор исследования, директор Центра по борьбе с отравлениями в Огайо Натали Райн. 

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Сладкий вкус никотиновых пакетиков и отсутствие дыма как при курении сигарет вызывает серьезную обеспокоенность среди специалистов в области здравоохранения, которые следят за их растущей популярностью среди подростков. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), никотиновые пакетики стали вторым по популярности никотиновым продуктом среди молодежи. Национальный опрос употребления табака среди молодежи показал, что их использование подростками удвоилось с 2021 по 2024 годы.

Отмечается, что уровень никотина в пакетиках варьируется от 3 до 12 миллиграммов на один пакетик. По данным медиков, при минимальных дозах они доставляют организму больше никотина, чем одна сигарета. 

Врачи предупреждают: даже небольшие количества никотина могут быть опасны для маленьких детей. Так, по данным Национальной медицинской библиотеки, проглатывание всего 1–2 миллиграммов (меньше, чем содержится в одном пакетике) способно вызвать тошноту, рвоту, тремор и другие серьезные симптомы.

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Новое исследование показало, что никотиновые пакетики связаны с высоким риском серьезных медицинских осложнений и в два раза чаще приводят к госпитализации детей по сравнению с другими бездымными никотиновыми продуктами, такими как жвачки, леденцы или жидкости для вейпов.

Хотя подавляющее большинство случаев проглатывания никотина детьми не приводит к тяжелым последствиям, в исследовании зафиксировано более 1600 серьезных медицинских осложнений, включая два летальных исхода после проглатывания жидкого никотина.

Натали Райн рекомендует родителям избегать использования никотиновых пакетиков в присутствии детей, хранить все никотиновые продукты в недоступных местах и предупреждать об опасности всех опекунов — нянь, родственников и других.

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