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Мир

Ученые раскрыли влияние ненависти к понедельникам на здоровье

2 минуты чтения 19:05 14 июля

Неприязнь к понедельникам может быть не просто капризом: как показало новое исследование ученых из Гонконгского университета, тревога по поводу начала недели напрямую связана с повышенным уровнем гормона стресса — кортизола. Это, в свою очередь, может объяснять рост числа сердечно-сосудистых заболеваний в первые дни недели, пишет ScienceAlert.

В исследовании приняли участие более 3,5 тысячи человек старше 50 лет. Ученые проанализировали их эмоциональное состояние в разные дни недели и взяли пробы волос для определения уровня кортизола — маркера хронического стресса. Выяснилось, что у тех, кто особенно тревожится по понедельникам, уровень кортизола был в среднем на 23% выше, чем у тех, кто испытывает стресс в другие дни.

Примечательно, что тревожность по понедельникам сохраняется даже у пенсионеров, у которых нет необходимости выходить на работу. Это позволяет говорить о культурном феномене — внутреннем ощущении начала трудовой недели, настолько глубоко укоренившемся в психике, что оно продолжает влиять на здоровье и после завершения карьеры.

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«Понедельники действуют как усилитель стресса, встроенный в культуру, — пояснил социолог Тарани Чандола. — У некоторых пожилых людей переход на новую неделю запускает биологическую цепную реакцию, последствия которой сохраняются неделями. Речь не о работе — дело в том, насколько глубоко понедельники вшиты в нашу физиологию».

Ранее уже было установлено, что по понедельникам риск сердечных приступов может возрастать до 19%. Новое исследование предлагает биологическое объяснение этому явлению — чрезмерная активизация гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы (HPA), отвечающей за реакцию на стресс. В долгосрочной перспективе это может привести к проблемам с иммунитетом, обмену веществ и сердечно-сосудистой системой.

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