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Мир

Аэропорт отменил все рейсы из-за крушения самолета в Лондоне

2 минуты чтения 10:54

Лондонский аэропорт Саутенд временно закрылся и отменил все рейсы из-за крушения небольшого самолета. Об этом пресс-служба воздушной гавани сообщила в соцсети X.

«В связи с серьезным инцидентом, произошедшим сегодня в лондонском Саутенде, мы с сожалением сообщаем, что аэропорт закрыт до особого распоряжения. Все рейсы в аэропорт и из него отменены. На месте работают полиция, экстренные службы и следователи по авиационным происшествиям», — говорится в сообщении аэропорта.

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Согласно предварительным данным, в аэропорту взорвался самолет Beechcraft King Air B200, который должен был вылететь в Лелистад (Нидерланды), пишут  The Telegraph и The Independent. Точное количество людей на борту пока неизвестно. По данным Daily Mail, возможной причиной аварии стало выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы. Портал со ссылкой на данные сервиса отслеживания самолетов Flightradar отмечает, что рейс в Лелистад был запланирован на 15:45 по местному времени, однако вылетел с задержкой около десяти минут.

Полиция Эссекса сообщила, что после инцидента были эвакуированы два близлежащих клуба — гольф-клуб Rochford Hundred и регби-клуб Westcliff. 

Очевидцы рассказали, что 12-метровый самолет резко наклонился влево вскоре после взлета и рухнул на землю носом вперед, вызвав «большой огненный шар».

«Самолет взлетел очень быстро — всего за три-четыре секунды — но затем начал резко наклоняться влево. Я сказал жене: «Это странно, обычно самолеты не разворачиваются на таком раннем этапе набора высоты». Через несколько секунд после этого самолет почти перевернулся и врезался в землю, вызвав огромный огненный шар», — рассказал местный житель Джон Джонсон.

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Самолет выполнял рейс из Афин (Греция) в Пулу (Хорватия), затем прибыл в Саутенд и должен был вернуться в Лелистад вечером того же дня.

Министр транспорта Великобритании Хайди Александер выразила соболезнования пострадавшим и заявила, что получает регулярные обновления о ситуации. Депутаты от Лейбористской партии и местные чиновники также выразили поддержку пострадавшим и благодарность спасателям за их работу.

О числе жертв и пострадавших пока официальных данных нет.

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