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Мир

Рынок магических услуг в Казахстане вырос в десятки раз

2 минуты чтения 14:05 | Обновлено: 14:12

В 2024 году экстрасенсы, астрологи, гадалки и нумерологи Казахстана официально отчитались о доходах на сумму — 2,9 миллиарда тенге (около 435 миллионов российских рублей). Об этом свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны, пишет Finprom.kz. По сравнению с 2023 годом, когда сумма составила всего 39,5 миллиона (5,9 миллиона рублей), этот рынок вырос в 73 раза. Такой скачок фиксируется впервые за несколько лет, отмечает издание.

Наибольший объем пришелся на услуги категории «астрологи, медиумы, гадалки» — 2,7 миллиарда тенге (405 миллионов рублей), или 92,3% от всей суммы. Экстрасенсы задекларировали 225,7 миллиона тенге (33,9 миллиона рублей). Однако специалисты подчеркивают, что эти цифры отражают лишь видимую часть рынка и касаются тех, кто решил работать легально. Деятельность магов, целителей и предсказателей в Казахстане не лицензируется, но может вестись на законных основаниях через ИП.

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На легализацию магического бизнеса повлияли изменения в налоговом законодательстве, в частности, отмена единого совокупного платежа и обязанность регистрировать ИП при годовом доходе выше миллиона тенге. Также зафиксирован рост интереса со стороны населения: согласно данным Google Trends, в 2024 году казахстанцы чаще искали информацию о натальных картах, «матрице судьбы» и других эзотерических практиках.

Почти половина всех задекларированных услуг — на 1,4 миллиарда тенге (210 миллионов рублей) — была оказана не частным лицам, а организациям и другим источникам.

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Цены на магические практики разнятся в зависимости от канала продвижения и известности исполнителя. Простейшее гадание может стоить три–пять тысяч тенге (450-750 рублей), разбор натальной карты — от трех с половиной тысяч (от 525 рублей). Более серьезные ритуалы — от 20 тысяч тенге (трех тысяч рублей).

Знаковые фигуры в этой сфере, участвовавшие в телепроектах, берут за снятие порчи от 30 тысяч тенге (4,5 тысяч рублей), за «возврат супруга в семью» — до 500 тысяч (75,1 тысяч рублей), а магическое сопровождение бизнеса может обойтись в 400 тысяч тенге (около 60 тысяч рублей). Самые дорогие услуги — деструктивные обряды черной магии — оцениваются от миллиона тенге и выше (от 150 тысяч рублей).

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