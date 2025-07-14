Названы лучшие и худшие для жизни города в 2025 году

Согласно свежему рейтингу глобальной пригодности для жизни (Global Liveability Index 2025), составленному аналитическим подразделением The Economist, наиболее неблагополучным городом для проживания в мире вновь признана столица Сирии — Дамаск. Несмотря на смену режима в стране в конце 2024 года, последствия более чем десятилетней гражданской войны по-прежнему сказываются на уровне безопасности, доступе к здравоохранению и состоянии инфраструктуры.
Согласно рейтингу, Дамаск получил всего 20 баллов из 100 возможных — на 10 пунктов меньше, чем идущая следом столица Ливии Триполи, которая заняла предпоследнюю строку. В десятке наименее пригодных для жизни городов также оказались Киев, Карачи, Лагос, Порт-Морсби и другие столицы стран, испытывающих политические, экономические или гуманитарные кризисы.
Вот как выглядит антирейтинг по версии The Economist:
|Место
|Город
|Страна
|Балл
|164
|Каракас
|Венесуэла
|44.9
|165
|Киев
|Украина
|44.5
|166
|Порт-Морсби
|Папуа — Новая Гвинея
|44.1
|167
|Хараре
|Зимбабве
|43.8
|168
|Лагос
|Нигерия
|43.5
|169
|Алжир
|Алжир
|42.8
|170
|Карачи
|Пакистан
|42.7
|171
|Дакка
|Бангладеш
|41.7
|172
|Триполи
|Ливия
|30.0
|173
|Дамаск
|Сирия
|20.0
Рейтинг оценивает города по более чем 30 критериям в пяти категориях: стабильность, здравоохранение, культура и окружающая среда, образование и инфраструктура. Эксперты учитывают уровень преступности, доступность медицины и образования, развитие транспорта и жилья, а также климатические условия и социальные ограничения.
Средний глобальный показатель пригодности для жизни в 2025 году составил 76,1 балла — столько же, сколько годом ранее. При этом стабильность в целом продолжает снижаться на фоне геополитической напряженности, конфликтов и роста числа внутренних беспорядков.
Рейтинг наиболее пригодных для жизни городов мира в 2025 году по версии The Economist:
|Место
|Город
|Страна
|Балл
|1
|Копенгаген
|Дания
|98.0
|2
|Вена
|Австрия
|97.1
|2
|Цюрих
|Швейцария
|97.1
|4
|Мельбурн
|Австралия
|97.0
|5
|Женева
|Швейцария
|96.8
|6
|Сидней
|Австралия
|96.6
|7
|Осака
|Япония
|96.0
|7
|Окленд
|Новая Зеландия
|96.0
|9
|Аделаида
|Австралия
|95.9
|10
|Ванкувер
|Канада
|95.8
На другом конце рейтинга — самые комфортные для жизни города, среди которых доминируют мегаполисы Европы, Канады и Австралии.