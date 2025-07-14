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Мир

Названы лучшие и худшие для жизни города в 2025 году

3 минуты чтения 10:18

Согласно свежему рейтингу глобальной пригодности для жизни (Global Liveability Index 2025), составленному аналитическим подразделением The Economist, наиболее неблагополучным городом для проживания в мире вновь признана столица Сирии — Дамаск. Несмотря на смену режима в стране в конце 2024 года, последствия более чем десятилетней гражданской войны по-прежнему сказываются на уровне безопасности, доступе к здравоохранению и состоянии инфраструктуры.

Согласно рейтингу, Дамаск получил всего 20 баллов из 100 возможных — на 10 пунктов меньше, чем идущая следом столица Ливии Триполи, которая заняла предпоследнюю строку. В десятке наименее пригодных для жизни городов также оказались Киев, Карачи, Лагос, Порт-Морсби и другие столицы стран, испытывающих политические, экономические или гуманитарные кризисы.

Вот как выглядит антирейтинг по версии The Economist:

МестоГородСтранаБалл
164КаракасВенесуэла44.9
165КиевУкраина44.5
166Порт-МорсбиПапуа — Новая Гвинея44.1
167ХарареЗимбабве43.8
168ЛагосНигерия43.5
169АлжирАлжир42.8
170КарачиПакистан42.7
171ДаккаБангладеш41.7
172ТриполиЛивия30.0
173ДамаскСирия20.0

Рейтинг оценивает города по более чем 30 критериям в пяти категориях: стабильность, здравоохранение, культура и окружающая среда, образование и инфраструктура. Эксперты учитывают уровень преступности, доступность медицины и образования, развитие транспорта и жилья, а также климатические условия и социальные ограничения.

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Средний глобальный показатель пригодности для жизни в 2025 году составил 76,1 балла — столько же, сколько годом ранее. При этом стабильность в целом продолжает снижаться на фоне геополитической напряженности, конфликтов и роста числа внутренних беспорядков.

Рейтинг наиболее пригодных для жизни городов мира в 2025 году по версии The Economist:

МестоГородСтранаБалл
1КопенгагенДания98.0
2Вена Австрия97.1
2ЦюрихШвейцария97.1
4МельбурнАвстралия97.0
5ЖеневаШвейцария96.8
6СиднейАвстралия96.6
7ОсакаЯпония96.0
7ОклендНовая Зеландия96.0
9АделаидаАвстралия95.9
10ВанкуверКанада95.8

На другом конце рейтинга — самые комфортные для жизни города, среди которых доминируют мегаполисы Европы, Канады и Австралии.

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