Названы лучшие и худшие для жизни города в 2025 году

Согласно свежему рейтингу глобальной пригодности для жизни (Global Liveability Index 2025), составленному аналитическим подразделением The Economist, наиболее неблагополучным городом для проживания в мире вновь признана столица Сирии — Дамаск. Несмотря на смену режима в стране в конце 2024 года, последствия более чем десятилетней гражданской войны по-прежнему сказываются на уровне безопасности, доступе к здравоохранению и состоянии инфраструктуры.

Согласно рейтингу, Дамаск получил всего 20 баллов из 100 возможных — на 10 пунктов меньше, чем идущая следом столица Ливии Триполи, которая заняла предпоследнюю строку. В десятке наименее пригодных для жизни городов также оказались Киев, Карачи, Лагос, Порт-Морсби и другие столицы стран, испытывающих политические, экономические или гуманитарные кризисы.

Вот как выглядит антирейтинг по версии The Economist:

Место Город Страна Балл 164 Каракас Венесуэла 44.9 165 Киев Украина 44.5 166 Порт-Морсби Папуа — Новая Гвинея 44.1 167 Хараре Зимбабве 43.8 168 Лагос Нигерия 43.5 169 Алжир Алжир 42.8 170 Карачи Пакистан 42.7 171 Дакка Бангладеш 41.7 172 Триполи Ливия 30.0 173 Дамаск Сирия 20.0

Рейтинг оценивает города по более чем 30 критериям в пяти категориях: стабильность, здравоохранение, культура и окружающая среда, образование и инфраструктура. Эксперты учитывают уровень преступности, доступность медицины и образования, развитие транспорта и жилья, а также климатические условия и социальные ограничения.

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Средний глобальный показатель пригодности для жизни в 2025 году составил 76,1 балла — столько же, сколько годом ранее. При этом стабильность в целом продолжает снижаться на фоне геополитической напряженности, конфликтов и роста числа внутренних беспорядков.

Рейтинг наиболее пригодных для жизни городов мира в 2025 году по версии The Economist:

Место Город Страна Балл 1 Копенгаген Дания 98.0 2 Вена Австрия 97.1 2 Цюрих Швейцария 97.1 4 Мельбурн Австралия 97.0 5 Женева Швейцария 96.8 6 Сидней Австралия 96.6 7 Осака Япония 96.0 7 Окленд Новая Зеландия 96.0 9 Аделаида Австралия 95.9 10 Ванкувер Канада 95.8

На другом конце рейтинга — самые комфортные для жизни города, среди которых доминируют мегаполисы Европы, Канады и Австралии.