Кот из Флориды принес домой неизвестный науке вирус

В Гейнсвилле, штат Флорида, домашний кот по кличке Пеппер вновь стал невольным участником научного открытия. В новом исследовании, опубликованном в Microbiology Letters, ученые описали ранее неизвестный штамм ортореовируса, обнаруженный в тушке грызуна, которого поймал и принес домой Пеппер, сообщает The Earth.

Хозяин кота — микробиолог Джон Ледники из Университета Флориды. Как и его питомец, Ледники увлечен охотой — только вместо мышей он ищет вирусы. Именно он принес трофей Пеппера в лабораторию и провел анализ, который показал: пойманный зверек, короткохвостая землеройка из Эверглейдс, был носителем нового штамма ортореовируса. Его официальное название — Gainesville shrew mammalian orthoreovirus type 3 strain UF-1.

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Ортореовирусы способны заражать млекопитающих, в том числе человека. Хотя такие случаи редки, они могут вызывать энцефалит, менингит и гастроэнтерит, особенно у детей. Вирусы этого типа быстро мутируют: как и грипп, они могут обмениваться генетическим материалом, если два разных штамма заражают одну клетку, в результате чего возникает новый вирус.

«Мы должны научиться быстро распознавать ортореовирусы и уделять им больше внимания», — отметил Ледники в заявлении.

Теперь команда планирует изучить, насколько опасен новый вирус для людей и животных. Сам Пеппер, по крайней мере, чувствует себя отлично и продолжает свои «полевые работы».

Это не первое вирусное открытие Пеппера. В 2021 году он уже помог ученому найти редкий штамм джейлонгвируса — вируса, поражающего не только млекопитающих, но и птиц, рыб и рептилий. Тогда кот принес в дом полевую мышь, инфицированную этим вирусом.