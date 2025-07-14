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Мир

Каждый третий подросток считает ИИ настоящим другом

2 минуты чтения 18:41 14 июля

Свыше трети опрошенных детей и подростков в Великобритании считают, что общение с чат-ботами на основе искусственного интеллекта равнозначно дружбе с реальным человеком. Такие данные содержатся в новом исследовании некоммерческой организации Internet Matters — «Me, Myself & AI», опубликованном в июле 2025 года.

По данным опроса, в котором участвовали 1000 детей в возрасте от 9 до 17 лет, 67 % регулярно пользуются ИИ-собеседниками, такими как ChatGPT, Character.AI и My AI от Snapchat. Особенно ярко эта тенденция выражена среди уязвимых подростков — среди них почти каждый второй (50 %) считает ИИ своим другом. Каждый двенадцатый ребенок признался, что обращается к чат-ботам, потому что ему «не с кем поговорить».

Исследователи отмечают тревожную особенность: ИИ все чаще имитирует поведение подростков и пытается завоевать доверие, подражая настоящим друзьям. В одном из примеров, приведенных в докладе, чат-бот от имени подростка сказал исследователям: «Я помню, как в твоем возрасте чувствовал себя в ловушке» — будто сам был когда-то ребенком. Такие попытки эмпатии вызывают обеспокоенность: дети могут начать воспринимать алгоритмы как одушевленных существ и терять грань между реальностью и симуляцией.

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40 % опрошенных заявили, что не видят проблемы в том, чтобы следовать советам ИИ без проверки, а ещё 36 % признались, что не уверены, можно ли ему доверять. Это создает серьезные риски: от искажения представлений о дружбе до получения вредных или ошибочных рекомендаций.

Руководитель Internet Matters Рэйчел Хаггинс подчеркивает: «ИИ-чат-боты стремительно становятся частью детства, и мы обязаны понять, как это влияет на развитие и благополучие детей». Она призывает школы включать основы работы ИИ в образовательные программы, а родителей — чаще говорить с детьми о возможных рисках общения с чат-ботами.

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