Подросток объяснил попытку убить девочек женоненавистничеством

Задержанный в подмосковном округе Домодедово 16-летний подросток признался в нападении с молотком на двух девочек 13 и 16 лет, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство. Об этом говорится в телеграм-канале регионального управления Следственного комитета.

«С участием фигуранта проведена проверка показаний на месте, в ходе которой он подробно рассказал и показал как совершил нападение на потерпевших», — сообщили следователи.

Отмечается, что обвиняемого водворили под стражу на два месяца на время следствия.

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Официальный представитель МВД Ирина Волк ранее опубликовала кадры с допроса подростка. На них обвиняемый показал молоток и испачканную кровью одежду.

«Бил по голове девочек, которые проходили на дороге <…>. Мотив — мизогиния, ненависть к женщинам», — рассказал подросток.

Согласно предварительным данным МВД, подросток перед нападением с молотком обрызгал девочек из газового баллончика.

Мать обвиняемого рассказала телеграм-каналу «ВЧК-ОГПУ», что перед нападением ее сын написал прощальные письма, в одном из которых назвал себя инцелом — человеком, не способным добиться согласия на сексуальную связь.

«Прочитали письмо его предсмертное, он оставил. В нем он писал о том, что он <…> типа против феминисток. Какой-то бред вообще. Утром сегодня я паспорт его искала, думала, он на даче. И смотрю, там какие-то каракули написаны. Читаю, а он это вот там написал. Две бумажки было: одна — что я вас люблю, прощался как будто <…> [Писал]: „я инцел, что мне девушки не дают“», — рассказала она.

По словам женщины, после нападения на девочек подросток планировал покончить с собой, но «как-то, видимо, не хватило его». Женщина утверждает, что он читал некие телеграм-каналы про маньяков, которые «себя убивают».

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16-летний обвиняемый напал на девочек 11 июля вблизи СНТ городского округа Домодедово. По данным близкого к силовикам телеграм-канала Shot, девочки катались на велосипеде, когда в какой-то момент к ним подбежал неизвестный подросток, ударил одну из них молотком по голове и обрызгал ее из баллончика. Вторую пострадавшую, как сообщалось, он избил и поволок в лес.

Источник телеграм-канала рассказал, что пострадавших поместили в реанимацию, одна из них после госпитализации находилась в крайне тяжелом состоянии.