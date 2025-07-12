Подросток пытался убить молотком двух девочек

В Московской области задержан 16-летний подросток, подозреваемый в покушении на убийство двух девочек 13 и 16 лет. Об этом говорится в телеграм-канале регионального управления Следственного комитета.

Согласно предварительным данным, подросток напал на девочек с молотком и нанес им многочисленные удары по голове. Инцидент произошел 11 июля вблизи СНТ городского округа Домодедово.

Муж приковал свою жену на балконе и запытал ее до смерти Он прислал фотографию тела ее подруге и написал, что не нужно было пытаться «спасать» ее Криминал 7 минут чтения

Одна из пострадавших, как сообщается, смогла убежать и рассказать родителям о случившемся. Те, в свою очередь, вызвали скорую помощь. Девочек госпитализировали.

Подозреваемого вскоре задержали — им оказался 16-летний житель Москвы. В Следственном комитете сообщили, что на допросе подросток признался в содеянном. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство двух лиц» (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК). Следствие намерено ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.

Отмечается, что следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую, психолого-психиатрическую, дактилоскопическую и молекулярно-генетическую экспертизы.

В подмосковной прокуратуре уточнили, что инцидент произошел в лесу неподалеку от СНТ «Пеленг-Борисово». Ведомство взяло ход расследования на контроль.

В матки тысяч женщин вставляли гвозди и щипцы Их пытали и насиловали военные во время гражданской войны. Они хотели сделать целый народ бесплодным Мир 14 минут чтения

Близкий к силовикам телеграм-канал Shot пишет, что в настоящее время пострадавшие находятся в реанимации, одна из них — в крайне тяжелом состоянии. По словам очевидцев, покушение на убийство произошло накануне вечером, когда две подруги 13 и 16 лет катались на велосипедах. В какой-то момент к ним подбежал неизвестный подросток, ударил одну из девочек молотком по голове и обрызгал ее лицо из перцового баллончика.

Вторую девочку, как сообщается, подросток избил и поволок в лес. По данным телеграм-канала, позже там ее без сознания нашла родная бабушка. Очевидцы утверждают, что пострадавшая была вся в крови, она не могла двигаться и говорить.