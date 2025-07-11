Банкир подал в суд на свой банк после увольнения за измену беременной жене

Экс-директор инвестиционного банка Merrill Lynch Станислав Степчук подал в суд на своего бывшего работодателя, заявив о дискриминации по возрасту и полу, а также о несправедливом увольнении. Поводом для расторжения трудового договора стал его служебный роман с коллегой, начавшийся, когда его жена ожидала ребенка, пишет Metro.

Станислав Степчук. Фото: LinkedIn

Как выяснилось на предварительном слушании в суде по трудовым спорам в Лондоне, роман между Степчуком и молодой сотрудницей начался в январе 2023 года. Всего через четыре дня после начала переписки банкир прислал ей откровенное фото, а позже они дважды вступили в интимную связь. В тот момент Степчук был женат.

Роман длился несколько месяцев, но Степчук завершил его, когда узнал, что его супруга беременна. По его словам, после разрыва коллега начала угрожать, намекая, что расскажет о связи руководству и навредит его семье. Она действительно подала жалобу в отдел кадров, обвинив Степчука в домогательствах и угрозах. Однако в ходе внутреннего расследования жалоба на домогательства признана необоснованной: отношения сочли обоюдными. Тем не менее банк уволил его в январе 2024 года за «непрофессиональное поведение» и угрозы в адрес коллеги.

Главный могильник сибирской язвы в СССР На этом острове советские ученые ставили опыты с боевыми вирусами. Теперь здесь город-призрак Мир 9 минут чтения

Степчук утверждает, что сам подвергался враждебному поведению со стороны женщины и что его жалобы были проигнорированы. Он считает, что банк предвзято отнесся к ситуации, исходя из того, что он — старший по должности мужчина. Теперь экс-банкир требует компенсацию по нескольким пунктам: дискриминации по полу и возрасту, домогательствам и несправедливому увольнению.

Суд отказал Степчуку в праве на анонимность, заявив, что интересы общественности важнее. При этом имя женщины по решению судьи не разглашается. Основное слушание по делу состоится позже в июле.