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Криминал

СМИ: в Киеве застрелили полковника СБУ

2 минуты чтения 12:47 | Обновлено: 13:07

В Голосеевском районе Киева застрелен мужчина, который, по данным украинских СМИ, является полковником службы безопасности Украины (СБУ). Представители украинской спецслужбы, как утверждает «РБК-Украина», подтвердили факт убийства сотрудника СБУ.

При этом в официальном заявлении о произошедшем инциденте, выпущенном полицией Украины, упоминается лишь об обнаружении тела мужчины с огнестрельными ранениями, его принадлежность к силовым структурам не подтверждается. СБУ на момент публикации материалов СМИ не комментировала информацию.

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Бывший депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук утверждает, что застреленного мужчину зовут Иван Воронич. Ранее служивший в силах специальных операций Украины и главном управлении разведки Минобороны Украины Роман Червинский также отмечает, что нападавший выстрелил в Воронича пять раз.

Мосийчук сообщает, что нападавшему удалось скрыться с места инцидента, который произошел примерно в 10:30 10 июля. «РБК-Украина» отмечает, что силовики продолжают исследовать место нападения и проводят расследование по статье о посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего (ст. 348 УК Украины).

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Украинские СМИ отмечают, что это уже второй за три дня случай применения огнестрельного оружия со смертельным исходом в Киеве. 8 июля в Деснянском районе столицы Украины расстреляли мужчину, который находился в собственном авто. Нападение произошло утром, нападавший сумел скрыться до прибытия сотрудников полиции.

«РБК-Украина» в новости об этом инциденте сообщает, что погибшему было 48 лет. Позже покинувший Украину депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что мужчина занимал должность заместителя начальника городского ТЦК (аналог военкомата). Он не сообщил, какие источники передали ему эту информацию.

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