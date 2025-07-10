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Мир

Мужчина подрался с акулой на берегу океана

2 минуты чтения 17:30 | Обновлено: 19:09

На пляже острова Нантакет штата Массачусетс в США 21-летний рыбак пострадал от укуса акулы, которую сам же поймал и пытался отпустить обратно в море. Инцидент произошел в воскресенье вечером рядом с пляжем Хойкс-Холлоу, пишет Metro.

Молодой человек поймал песчаную акулу и вместе с приятелями начал снимать с нее крючок, чтобы отпустить обратно в воду. Всy происходило вблизи берега: на видео видно, как рыбак тянет акулу за хвост, затем садится на неy и, по-видимому, раскрывает пасть, чтобы достать снасть.

Когда троим мужчинам удалось завести хищника поглубже в воду, один из них отпустил хвост акулы. Хищник мгновенно развернулся и укусил его за ногу, после чего уплыл в океан. Пострадавший, хромая, вернулся на берег при помощи друга. Сначала его отвезли в местную больницу на машине, позже был вызван медицинский вертолет Boston MedFlight, который доставил молодого человека в клинику на материке.

По данным местных СМИ и биолога Джона Чизхолма из Anderson Cabot Center for Ocean Life, укус нанесла именно песчаная акула — довольно распространенный вид у берегов Массачусетса. Эти акулы хоть и не считаются агрессивными, но могут быть опасны при прямом контакте.

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Инцидент произошел на фоне участившихся наблюдений за большими белыми акулами у побережья Кейп-Кода. Сотрудники Atlantic White Shark Conservancy фиксируют все появления хищников в специальном приложении Sharktivity, которое отправляет уведомления пользователям при подтвержденных наблюдениях рядом с общественными пляжами. Как отметил старший научный сотрудник аквариума Новой Англии Ник Уитни, летом и люди, и акулы все чаще оказываются в прибрежной зоне, что увеличивает вероятность встреч.

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